دراسة: زرع الخلايا الجذعية بعد الشفاء من اللوكيميا يحمى من الانتكاسة

يتعرض البعض بعد الشفاء من الإصابة بسرطان الدم "اللوكيميا" لانتكاسة بعد فترة من الشفاء، وهو ما مكث أطباء الأورام فى بريطانية على دراسته للتخلص من هذه الأزمة والوصول لتوجهات عالمية فى الطب.

وتوصلت الأبحاث إلى أهمية إلزام المريض بإجراء عملية زراعة خلايا جذعية بشكل ضرورى للحد من انتكاسة المريض والإصابة مرة أخرى بسرطان الدم والتى تكلف الدولة مصاريف كثيرة.

وأوضح الدكتور "ديفيد ماركس" الرئيس السابق للجمعية البريطانية لزرع النخاع، للموقع البريطانى "ديلى ميل" قائلا: "بدون زرع لخلايا بديلة عن التالفة سيحدث انتكاسة للمريض مرة أخرى وهنا ترتفع احتمالات الوفاة".

وتابع: "وبعد العديد من الدراسات اكتشفنا أنه لا يوجد فرصة للبقاء على قيد الحياة لهؤلاء المرضى هو زرع خلايا جديدة بدل التالفة، وإلزام المريض بإجراء هذه العملية للحد من المصروفات التى تقوم بها الحكومات فى مكافحة السرطان والعلاجات الكيماوية والإشعاعية بالغة التكاليف.

وأشار الدكتور "ديفيد" تكمن المشكلة حاليا فى عدم توفير عملية زرع الخلايا الجذعية على نفقة التأمين وهو ما يقف عائقا أمام غالبية المرضى لعدم قدرتهم على القيام بهذه العملية بدون تأمين صحى، والحل يكمن فى إلزام حكومى للجميع بالقيام بها.

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