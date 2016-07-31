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غدًا «نهار جديد» يفتح ملف أمراض الكبد وانتهاء قوائم الانتظار

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غدًا «نهار جديد» يفتح ملف أمراض الكبد وانتهاء قوائم الانتظار غدًا «نهار جديد» يفتح ملف أمراض الكبد وانتهاء قوائم الانتظار

الإعلامية أسماء مصطفى – أرشيفية

يستضيف برنامج «نهار جديد» الذى تقدمة الإعلامية «أسماء مصطفى» الدكتور «محمد القصاص» استشارى الكبد والجهاز الهضمى بكلية طب حلوان والمعهد القومى للكبد غدأ الساعة الثامنة.

«نهار جديد» برنامج توك شو صباحى يبث فى الثامنة صباحا من الأحد للخميس، على قناتى النهار وان والنهار اليوم، وهو من تقديم أسماء مصطفى وخالد عليش، وداليا أشرف، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى محمد المعتصم، ومن إخراج أحمد شفيق، وشهدت الحلقات الأولى منه مناقشة عدد كبير من الموضوعات والقضايا الهامة بعيدًا عن السياسة، حيث يهدف البرنامج إلى بث الأمل وروح التفاؤل على مشاهدى البرامج الصباحية، والإقبال على اليوم والحياة، والتخلص من هم التوك شو الليلى.
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