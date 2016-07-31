ضبط قائد سيارة برخصتين مزورتين فى كمين مرورى بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط سيارة برخصتين مزورتين فى كمين مرورى بالبحيرة .

تمكنت الإدارة العامة للمرور قسم مباحث وسط الدلتا من ضبط السيارة رقم 5186 أجره الأسكندرية قيادة " ش.م.ا. " فلاح ومقيم شارع 45 دائرة قسم ثانى العامرية الأسكندرية لتقديمه رخصتى التسير والقيادة يشتبه فى كونهما مزورين .

وبالكشف عن الرخصتين تبين عدم وجود ثمة بيانات لهما مسجلة على الحاسب الآلى .

وبمواجهة قائد السيارة قرر أنه تحصل على الرخصتين عن طريق شخص لايعرف إسمه مقابل مبلغ مالى، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة .

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