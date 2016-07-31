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ضبط قائد سيارة برخصتين مزورتين فى كمين مرورى بالبحيرة

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ضبط قائد سيارة برخصتين مزورتين فى كمين مرورى بالبحيرة ضبط قائد سيارة برخصتين مزورتين فى كمين مرورى بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط سيارة برخصتين مزورتين فى كمين مرورى بالبحيرة .

تمكنت الإدارة العامة للمرور قسم مباحث وسط الدلتا من ضبط السيارة رقم 5186 أجره الأسكندرية قيادة " ش.م.ا. " فلاح ومقيم شارع 45 دائرة قسم ثانى العامرية الأسكندرية لتقديمه رخصتى التسير والقيادة يشتبه فى كونهما مزورين .

وبالكشف عن الرخصتين تبين عدم وجود ثمة بيانات لهما مسجلة على الحاسب الآلى .

وبمواجهة قائد السيارة قرر أنه تحصل على الرخصتين عن طريق شخص لايعرف إسمه مقابل مبلغ مالى، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة .

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