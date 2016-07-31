(Last Exit) بداية السياحة المبتكرة في الإمارات

لم تعد محطات البترول هي الاستراحة الوحيدة للتزود بالطعام على الطريق الواصل بين دبي وأبوظبي، اليوم أصبح هناك وجهة كاملة لعربات الطعام في أجواء من الفن المعاصر والاستلهامات من تاريخ الطعام على الطرقات التي تنتشر في أميركا وأوروبا، و"لاست إكزت" هي الوجهة الفريدة التي انضمت أخيراً إلى قائمة الوجهات السياحية التي تزخر بها دبي، وهي أحدث مشاريع شركة مراس. وتقدم تجارب فريدة ومبتكرة للمقيمين في الإمارة وللعابرين بين دبي وأبوظبي، وتشغل مساحة 1500 متراً مربعاً وتقع في المخرج رقم 11 على شارع الشيخ زايد المتجه إلى دبي.

ويمكن لمرتادي مجمع عربات الطعام الاستمتاع بتناول الأطعمة داخل الوجهة أو الحصول على وجباتهم أثناء قيادة السيارة، فضلاً عن توفر العديد من المرافق والخدمات الإضافية المريحة. وقد تم افتتاح 12 عربة طعام حالياً تقدم الأطعمة والمشروبات وخدمات أخرى.

ويضم المكان الكثير من المرافق، ومنها منطقة استراحة لتناول الطعام في الهواء الطلق وتستوعب 180 زائراً. هناك أيضاً منطقة داخلية مكيّفة لتناول الطعام وتستوعب 90 زائراً.

المجمع مزود بمواقف للسيارات تستوعب 101 موقفاً، ومحطات لشحن الهواتف المتحركة، ودورات مياه وغرف صلاة.

اكتشف المكان بالفيديو

> شابان إماراتيان يكتشفان مجمع عربات الطعام لاست إكزت الذي افتتح اليوم على الطريق بين دبي وأبوظبي.

يمكن لمرتادي "لاست إكزت"، الاستمتاع بتناول وجباتهم داخل الوجهة أو الحصول عليها أثناء قيادة السيارة، فضلاً عن توفر العديد من المرافق والخدمات الإضافية المريحة.

شاب إماراتي قرر اكتشاف مجمع الطعام سيراً على الأقدام رغم حرارة الجو العالية انجذاباً منه للمكان الذي حاز على إعجابه!

في "لاست إكزت" طريقة فريدة وغريبة لغسل اليدين، وهي مستوحاة من بيئة المكان وتشكل خروجاً عن المألوف في تصاميم دورات المياه التي اعتدنا عليها في الإمارات، ولكنها طريفة وتعجب مرتادي مجمع عربات الطعام.

زوجان ايرلنديان قصدا المكان بدافع الفضول وعبرا عن سعادتهما بالتواجد في "لاست إكزت".

أنس العوض شاب أردني اصطحب عائلته للاستمتاع بأجواء مجمع عربات الطعام، ويقول: "هذا المكان مذهل وملائم جداً للعائلات ويحتوي على منطقة ألعاب للأطفال، وأنصح الجميع بزيارته".

في "لاست إكزت" طعام يجمع بين مختلف الثقافات، وستتعرفون لأول مرة على الهوت دوغ الإماراتي، وستجربون الهوت الأميركي مع شرائح البطاطا العمانية والخبز المصنع في الإمارات بنكهة حارة إلى جانب الهوت دوغ المكسيكي.

طفل سوري يعبر عن سعادته بالتواجد مع عائلته في مجمع عربات الطعام "لاست إكزت".