جامعة بني سويف توقف 5 موظفين عن العمل لحرقهم 61 كراسة إجابة‎

المراسل : محمد شعبان

صرح مصدر مسئول بجامعة بنى سويف، ان الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، أصدر قراراً بايقاف خمسة من الموظفين بكلية الحقوق عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وهم «ع.س» و«ف.م» و«م.ح» و«ط.ع و«د.م» وتم أحالة اثنين منهم إلى التفتيش الفنى بوزارة العدل، وهم «ع.س» و«ف.م» لإتخاذ ما يلزم قانوناً على خلفية واقعة سرقة واحراق 61 كراسة إجابة خاصة بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق لطلاب محاليين إلى مجالس التأديب بحالات غش عن دور مايو 2016.

جاء ذلك بناءً على التحقيق الذى اجرى بمعرفة الشئون القانونية ورأى المستشار القانونى للجامعة.

وقد افادت التحقيقات، وجود اهمالاً جسيماً وتقصيراً ومخالفا لتعليمات عميد الكلية حيث قام اعضاء مكتب الشئون القانونية بالكلية والذين صدر بحقهم قرارات وقف بالإحتفاظ بكراسات الاجابة وقرارات مجلس التأديب فى الغرفة الخاصة بهم، بالرغم من توجية خطاب مسبق من عميد الكلية في 15 من مايو الماضي يفيد بضرورة ان يتم اجراء التحقيق مع الطالب فى نفس يوم الضبط وبمعرفة المحقق القانونى، ويتم تحريز أداة الغش وكراسة الطالب ومحضر التحقيق ويوقع على الحرز بمعرفة المحقق القانونى، وتوضع الأحراز فى الخزينة المعدة لذلك بمكتب عميد الكلية، وليس بمكتب الشئون القانونية ولا يتم فتحها إلا بمعرفة مجلس التأديب المختص.