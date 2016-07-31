مدرب أرسنال يصف وصول صفقة بوجبا لـ120 مليون بالجنون الحقيقي

وصف الفرنسى آرسين فينجر، المدير الفنى لفريق أرسنال الإنجليزى، أن انتقال مواطنه بول بوجبا، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالى إلى مانشستر يونايتد الإنجليزى مقابل 120 مليون يورو، بالجنون حقيقى.

ونقلت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” تصريحات عن فينجر، قال فيها: “لو الأمر حقيقى، وقيمة الصفقة ستزيد عن 100 مليون يورو، فهو بكل تأكيد جنون غير مبرر مهما كانت المبررات”.

وفند مدرب أرسنال وجهة نظره بالقول: “بهذه الطريقة وخلال سنوات قليلة سنسمع عن صفقات تصل إلى 200 أو 300 مليون يورو، وهو أمر لا يمكن قبوله أبدًا، وسيؤدى إلى اختفاء الأندية القليلة الموارد”.