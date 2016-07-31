ارتفاع معدل البطالة بالجزائر إلى 9.9 بالمائة

أرتفع معدل البطالة في الجزائر في دراسة أقيمت إبريل الماضي، إلى 9.9 في المئة، ليرتفع بذلك عدد العاطلين عن العمل في البلاد إلى مليون شخص.

ويشكل الحاصلين على شهادات في التعليم العالي غالبية العاطلين عن العمل، ولا يجد 8.3 في المئة عملًا على الرغم من بحثهم عنه، حسبما نقلت صحيفة “النهار” الجزائرية عن الديوان الوطني للإحصاء.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن النساء يعانين من البطالة أكثر من الرجال، إذ يبلغ المعدل بالنسبة لهم 16.5 في المئة، بينما تستقر عند الرجال في حدود 8.2 في المئة.

ويذكر أن هبوط أسعار النفط العام الماضي إلى مستويات غير مسبوقة، فاقم إشكالية البطالة في الجزائر، بعدما اضطرت الحكومة إلى خفض الإنفاق وانتهاج سياسة تقشف.