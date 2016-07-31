فتح باب قبول ضباط متخصصين حاصلين على درجة جامعية فى اللغات بأكاديمية الشرطة

أعلنت أكاديمية الشرطة عن فتح باب القبول بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة للعام الدراسى 2016 / 2017، من الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى ( ذكور – إناث ) فى اللغات الأجنبية ( أسبانى – صينى – يابانى – عبرى – فارسى – أُردو – تشيكى – بُرتغالى ).

على أن يتم تلقى طلبات الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين بمقر مكتب التنسيق فى أكاديمية الشرطة حتى يوم السبت الموافق 13/8/2016، كما تقرر مد فترة سحب ملفات القبول بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة للتمريض.

مد فترة سحب ملفات القبول بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة للتمريض