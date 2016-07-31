أخبار عاجلة

«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
عامر حسين: اتجاه لتغير موعد لقاء الزمالك والمقاصة -
«يد الزمالك» تواصل الاستعداد للسوبر الإفريقي -
20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة الأهلي -
بعد تفجير الكنيستين.. مشاهير توعدوا تنظيم «داعش» الإرهابي -
12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

فتح باب قبول ضباط متخصصين حاصلين على درجة جامعية فى اللغات بأكاديمية الشرطة

Google+ Print
فتح باب قبول ضباط متخصصين حاصلين على درجة جامعية فى اللغات بأكاديمية الشرطة فتح باب قبول ضباط متخصصين حاصلين على درجة جامعية فى اللغات بأكاديمية الشرطة
أعلنت أكاديمية الشرطة عن فتح باب القبول بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة للعام الدراسى 2016 / 2017، من الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى ( ذكور – إناث ) فى اللغات الأجنبية ( أسبانى – صينى – يابانى – عبرى – فارسى – أُردو – تشيكى – بُرتغالى ).

على أن يتم تلقى طلبات الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين بمقر مكتب التنسيق فى أكاديمية الشرطة حتى يوم السبت الموافق 13/8/2016، كما تقرر مد فترة سحب ملفات القبول بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة للتمريض.


>مد فترة سحب ملفات القبول بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة للتمريض

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365