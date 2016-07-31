محافظ القليوبية يكرم رئيس جامعة بنها لبلوغه سن التقاعد

شارك رضا فرحات محافظ القليوبية، اليوم الأحد، فى آخر اجتماع لمجلس جامعة بنها، بحضور الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة والذى بلغ السن القانونية، حيث تم عرض انجازات رئيس الجامعة وتوصياته لتطويرها.

وقال بيان للمحافظة، إن "المحافظ أشار إلى جهود الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة، والدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ودورهم فى تحقيق التعاون المثمر والفعال بين الجامعة والسلطة التنفيذية، وهنأ كلية هندسة شبرا على جائزة الاعتماد عن عشر سنوات وحصولها على المركز الرابع على مستوى 23 جامعة حكومية، والمركز الخامس على مستوى 63 جامعة حكومية وخاصة".

وقدم المحافظ الشكر على مشاركة الجامعة الفعالة فى الاحتفالات والأعياد القومية وفى مبادرة "حلوة يا بلدى"، وقال المحافظ إن عمر جامعة بنها عشر سنوات، ولكن انجازاتها العظيمة ومكانتها الكبيرة توازى عشرات السنين من الجهد والعطاء الواضح للجميع، وقدم المحافظ الشكر لرئيس الجامعة، متمنياً له التوفيق، مؤكدا أن العطاء والانجاز ليس مرتبط بالوظيفة.

وألقى الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة كلمة عبر فيها عن حبه وامتنانه للعاملين فى الجامعة، وقدم الشكر للمحافظ، كما ألقى الخريجون كلمة قدموا فيها الشكر والتقدير للدكتور على شمس الدين على ما قدمه من إنجازات.

وألقى الدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق كلمة قدم فيها كل الشكر لرئيس الجامعة ونائبه الدكتور سليمان مصطفى.

وأهدى المحافظ درع المحافظة لكل من رئيس الجامعة، ونائبه الدكتور سليمان مصطفى نائب تقديراً وتكريماً لجهودهما التى بذلوها فى السنوات السابقة، وبمناسبة تدشين الخطة الاستراتيجية لجامعة بنها أهدى الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها شهادة تقدير الجامعة للمحافظ والسكرتير العام.

وفى نفس السياق، أطلقت جامعة بنها اليوم الأحد، الخطة الإستراتيجية الجديدة للجامعة 2016 - 2022، والتى تضمن صياغة الرؤية والرسالة للجامعة والغايات والأهداف الاستراتيجية لتلبية طموحات المجتمع محلياً ودولياً.

وتتضمن الخطة وضع مشاريع تفصيلية فى توقيتات زمنية محددة ومصادر تمويل وأنشطة هذه المشاريع بتكلفة تقدر بـ 2.4 مليار جنيه خلال 6 أعوام قادمة، بما يعادل 400 مليون جنيه سنوياً من خلال آليات قابلة للتطبيق تم إعدادها عن طريق التخطيط الاسترتيجى بالجامعة وأعدت من خلال 65 ورشة عمل.

استعدادات حفل تكريم رئيس جامعة بنها ونائبه لبلوغهما سن التقاعد