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محافظ الاسماعيلية يوجه بسرعة حل مشكلات المياه والكهرباء قرية "جلبانة"

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محافظ الاسماعيلية يوجه بسرعة حل مشكلات المياه والكهرباء قرية "جلبانة" محافظ الاسماعيلية يوجه بسرعة حل مشكلات المياه والكهرباء قرية "جلبانة"
أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على ضرورة التزام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة إيجاد حلا جذريا لمشكلات ضعف ونقص مياه الشرب بقرية جلبانة التابعة لمدينة القنطرة شرق وتوابعها وتوفير كميات المياه التى تكفى لسد احتياجات المنطقة وتوابعها.

ووافق المحافظ على فتح فصل دراسى ثانوى أزهرى بالمعهد الدينى المقام بالقرية، لإنهاء معاناة الطلاب فى الانتقال إلى مدينة القنطرة شرق، كما تم الموافقة على إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالقرية وإنارة المناطق المحرومة والموافقة على عمل مطبات صناعية بمدخل القرية أمام كوبرى جلبانة للحد من الطرق.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الاسماعيلية اليوم مع عدد من أهالى ومواطنى قرية "جلبانة" التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق بمقر قاعة المؤتمرات بمشروع قرية الأمل الجديدة بالقنطرة شرق.

وأكد المحافظ أثناء اللقاء على أن الاهتمام بالقطاع الريفى وجميع القرى والتوابع والعمل على تلبية احتياجات مواطنيها يأتى على رأس وأولى أولويات العمل التنفيذى، مضيفا أنه يسعى جاهدا من أجل توصيل كافة الخدمات والمرافق الأساسية لمواطنى القطاع الريفى والمناطق المحرومة فى إطار الإمكانيات المتاحة.
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>محافظ الإسماعيلية يؤكد على الاهتمام بمحدودي الدخل والعمل على تلبية مطالبهم

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