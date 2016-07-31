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بالصور… مصر تبني أسطولها الجديد من الغواصات

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ذكرت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، في تقرير لها، أنه سيجري البدء في تجريب الغواصة التي تعمل على الديزل والكهرباء من مشروع “209/1400 Mod”، التي بنيت بطلب من القوات البحرية المصرية.

وأكدت الوكالة الروسية أن تلك الغواصات بنيت في شركة “Howaldtswerke-Deutsche Werft” الألمانية، ودخلت المياه لأول المرة في عام 2015، ومن المقرر أن يتم تسليمها لمصر في عام 2017.

وأفادت “سبوتنيك” أنه تم التوقيع على اتفاقية لبناء غواصتين من هذا الطراز في عام 2011، ولم يتم الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد لأن الوضع السياسي في كان غير مستقر، وفي عام 2014 وقعت الإدارة الجديدة اتفاقية لبناء غواصتين من هذا الطراز وستصنع في مدينة كيل.

وفي عام 2016، كان هناك تقارير عن طلب بتصنيع غواصتين أو حتى أربع من هذا الطراز، وتعتبر الغواصات من مشروع 209/1400 Mod تعمل على الديزل والكهرباء، وهذه الغواصة هي الـ64 من هذا المشروع، الذي تصنعه ألمانيا منذ عام 1970.

ومن المقرر أن يكون سلاح الغواصة الرئيسي طوربيد DM2A4/SeaHake mod، بحسب الوكالة الروسية.

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