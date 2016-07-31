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تجديد حبس 6 طلاب 15 يوما بتهمة الانضمام للجان العمليات النوعية

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تجديد حبس 6 طلاب 15 يوما بتهمة الانضمام للجان العمليات النوعية تجديد حبس 6 طلاب 15 يوما بتهمة الانضمام للجان العمليات النوعية
أمرت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم الأحد، بتجديد حبس 6 طلاب من أعضاء لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية تورطهم فى عمليات تخريبية بمدينة نصر.

يذكر أن تحريات قطاع الأمن الوطنى، وردت بالمحضر المقدم إلى نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، أن الطلاب ينتمون إلى حركة طلابية تابعة لتنظيم الإخوان، وأنه تم اختيارهم من قبل كوادر التنظيم بشرق القاهرة للانضمام إلى لجان العمليات النوعية، كما تلقوا تكليفات بتنفيذ عدة عمليات تخريبية ضمن مخطط الجماعة لإسقاط الدولة.

وكانت وجهت النيابة عدة تهم للطلاب أهمها الانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، والعمل على تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتحريض على العنف، وتخريب شبكات الطرق، وإتلاف أتوبيس نقل عام.

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