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حبس ضابط اقتحم شقة زميله وسرق سلاحه و38 ألف جنيه 4 أيام بالزقازيق

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حبس ضابط اقتحم شقة زميله وسرق سلاحه و38 ألف جنيه 4 أيام بالزقازيق حبس ضابط اقتحم شقة زميله وسرق سلاحه و38 ألف جنيه 4 أيام بالزقازيق
قررت نيابة قسم ثان الزقازيق حبس الرائد ح أ 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تحفظت اليوم على الرائد "ح.ا" الضابط بإدارة مرور الشرقية، بعد اتهامه فى واقعة سرقة 38 ألف جنيه وطبنجة، من شقة ضابط زميله بإدارة المرور، وتم إيداع الضابط المتهم فى قوات أمن الشرقية لحين التحقيق معه بمعرفة نيابة قسم ثان الزقازيق.

وكان المقدم "ع.م" حرر محضراً بقسم ثان الزقازيق بسرقة 38 ألف جنيه وطبنجة وذخيرة من الشقة المقيم فيها بمدينة الزقازيق، ومن خلال مراجعة الكاميرات الموجودة بمحيط الشقة تبين قيام الرائد "ح.ا" بترك طبنجة وذخيرة فى شارع مجاور للشقة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الضابط المتهم صنع نسخة مصطنعة من نسخة زميله وقام بارتكاب الواقعة.
>- التحفظ على ضابط اقتحم شقة زميله وسرق سلاحه و38 ألف جنيه فى الشرقية

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