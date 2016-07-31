ضبط راكب مصرى حاول تهريب أقراص مخدرة داخل عبوة كريم قبل سفره لجدة

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، برئاسة اللواء أيمن عبد الفتاح من ضبط راكب مصرى حاول تهريب 150 قرص مخدر من عقار الترامادول والتامول إلى جدة.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، أنه أثناء اتخاء الإجراءات التأمينية المتبعة على رحلة الخطوط السعودية المتجهة إلى جدة اشتبه رجال التأمين فى راكب مصرى، وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على 150 قرص مخدر من عقار الترامادول والتامول حاول إخفاءها داخل عبوة كريم.

وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة.

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