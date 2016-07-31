لمرضى الإكزيما الجلدية.. 4 حلول طبيعية لعلاجها

الإكزيما الجلدية من الأمراض المتلازمة للبعض، وتكون عبارة عن طفح جلدى يصاحبه حكه شديدة أحيانا تصل إلى جروح أو تقرحات، وظهور الإكزيما يكون بسبب عوامل كثيرة، ويكون العلاج بتناول المضادات الحيوية والكريمات التى تحتوى على مادة الكرتزون.

ويقدم موقع "searchhomeremedy" 4 حلولا من الطبيعة تقضى على الإكزيما وتوابعها من الحك المستمر:

1- زيت جوز الهند يحتوى على مضادات حيوية تحارب الميكروبات عند استخدامه على بشرة الوجه، يعالج ويكسبها نعومة فى نفس الخطوة.

>2- خلط دقيق الشوفان بقليل من زيت جوز الهند وفرك مكان الإكزيما به يساعد البشرة على تغير الجلد المصاب ويعجل بالشفاء ويهدئ الحكة.

>3- الصبار المخلوط بشمع العسل وقليل من زيت جوز الهند يمكن أن يكون قناعا فعالا للحفاظ على طراوة الجلد، ومحاربة الإكزيما بشكل فعال.

>4- اللافندر من الزيوت العطرية التى أثبتت فعاليتها فى تحسين الجلد المصاب بالإكزيما يمكن إضافة قطرات منة إلى ماء الاستحمام.

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