خيول الحرب العالمية الأولى.. الجنود المجهولة.. والفرسان متعددة المهام

كتب: كريم حسن

بالرغم من أنه لم يعد للخيول دورًا في الحروب الحالية والحياة العسكرية إلا أنه مثل استخدام الخيل في الحرب العالمية الأولى فترة انتقالية في تطور الصراعات المسلحة، فقديمًا كانت وحدات سلاح الفرسان أحد العناصر الهجومية الأساسية في القوات العسكرية والتي كانمت تعتمد في الأساس على الخيول.

ولكن خلال الحرب العالمية الأولى، أصبح من الواضح ضعف تأثير سلاح الفرسان أمام المدافع الرشاشة الحديثة ونيران المدفعية، مما ألجأ أطراف النزاع إلى تعزيز استخدام القوات الميكانيكية، حتى أنها أصبحت البديل لوحدات الفرسان عند القيام بهجوم مفاجئ. وبالرغم من ضعف تأثير سلاح الفرسان في هذه الفترة، إلا أنه لعب دورًا هامًا طوال فترة الحرب.

الخيول.. الجندي المجهول في الحرب العالمية الأولى

استخدم كل أطراف النزاع الرئيسيين في الحرب العالمية الأولى، قوات سلاح الفرسان في بداية الحرب. توقفت ألمانيا والنمسا والمجر عن استخدامها في الجبهة الغربية، بعد فترة وجيزة من بدء الحرب، لكنها واصلت استخدامها بقوات محدودة على الجبهة الشرقية. وعلى الجانب الآخر، استخدمت المملكة المتحدة المشاة المحمولة وسلاح الفرسان طوال فترة الحرب، بينما استخدمت الولايات المتحدة سلاح الفرسان لفترة قصيرة فقط. وبالرغم من عدم نجاح قوات فرسان الحلفاء على الجبهة الغربية، إلا أنها حققت بعض النجاح في المعارك التي دارت في الشرق الأوسط، ربما يرجع ذلك جزئيًا إلى مواجهة عدو أضعف وأقل تقدمًا من الناحية التكنولوجية. أما العثمانيون، فقد استخدموا سلاح الفرسان على نطاق واسع خلال تلك الحرب، كما استخدمت روسيا قوات سلاح الفرسان على الجبهة الشرقية، ولكن بنجاح محدود.

قبل الحرب، أدرك العديد من القادة البريطانيين أنه مع التقدم التكنولوجي، أصبح عصر استخدام وحدات سلاح الفرسان في الحروب إلى زوال. ومع ذلك، رفض قادة سلاح الفرسان الاعتراف بذلك، وبقيت فرق الفرسان على أهبة الاستعداد طوال فترة الحرب.

معاناة الخيول خلال الحرب

كانت الظروف قاسية على الخيول في الجبهة؛ فقد قتلوا بنيران المدفعية وعانوا من الأمراض الجلدية وتسمموا بالغاز. مما أدى إلى مصرع مئات الآلاف من الخيول، كما عولج العديد منها في المستشفيات البيطرية، وأعيد إرسالها إلى الجبهة.

كان توفير العلف للخيول من المشاكل الرئيسية، فقد خسرت ألمانيا العديد من الخيول جوعًا بسبب عدم وجود العلف.

الخيول تقدم دعمًا لوجيستيًا خلال الحرب

استخدمت الخيول لجر عربات الإسعاف وحمل الإمدادات والذخائر. ففي بداية الحرب، اعتمد الجيش الألماني على الخيل لسحب المطابخ الميدانية، فضلاً عن عربات الذخيرة لكتائب المدفعية.

كما استخدم سلاح الإشارة الملكي البريطاني الخيول لسحب عربات الأسلاك، وإرسال الرسائل الميدانية عن طريق فرسان المراسلة.

كانت الأوحال شائعة في بعض مناطق الجبهة، مما جعل دور الخيول حيويًا، لأنها كانت الوسيلة الوحيدة لإيصال الإمدادات إلى الجبهة ولنقل المدافع من مكان إلى مكان. واستخدمت في بعض الأحيان خيول وهمية لخداع العدو في تحديد مواقع القوات.

تشييد نصب تذكارية للخيول تقديرًا لدورهم بالحرب

شُيدت عدة نصب تذكارية للاحتفال بالخيول التي ماتت في الحرب، كما ظهرت العديد من الروايات والمسرحيات والأفلام الوثائقية التي استعرضت استخدام الخيول في الحرب العالمية الأولى.