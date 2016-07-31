بالصور.. قرار رئاسي بتعديل أحكام إنشاء المجلس القومي للرياضة

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الأحد، قرارًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة.

وتضمنت المادة الأولى من القرار إضافة بند جديد برقم “5″ لنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 المشار إليه، كما تستبدل الفقرة الأخيرة من ذات المادة.

ونص القرار :

“5- إيرادات المنشآت الرياضية وملحقاتها بالمحافظات : وينشئ المجلس القومى للرياضة حسابًا خاصًا لحصيلة تلك الموارد ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، ويرحل فائض الموارد الذاتية لهذا الحساب من سنة مالية إلى أخرى”.

وجاءت فى المادة الثانية من القرار، أن يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، وأن يعمل به بدايةً من اليوم التالي.