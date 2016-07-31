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محمد بن زايد والملك سلمان يستعرضان العلاقات الأخوية وأحداث المنطقة

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محمد بن زايد والملك سلمان يستعرضان العلاقات الأخوية وأحداث المنطقة محمد بن زايد والملك سلمان يستعرضان العلاقات الأخوية وأحداث المنطقة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية الشقيقة في مقر إقامته بمدينة طنجة اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين إضافة إلى بحث مجمل الأحداث في المنطقة.

وحضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة الغداء التي أقامها خادم الحرمين الشريفين في مقر إقامته.

حضر اللقاء والمأدبة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي و سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية و سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

 كما حضر من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ومعالي نائب رئيس الديوان الملكي عقلاء بن علي العقلاء.

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