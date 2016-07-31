مخاطر تأخير تخليص الطفل من الحفاض

يجمع الأطباء أن الطفل عندما يبلغ العامين من عمره يجب أن يتخلص من الحفاض وأن يستخدم الحمام مثل الكبار، أو أي طريقة أخرى مثل "النونية"، ليس من أجل النظافة وراحة الأم، ولكن هناك ضرورة أخرى لتخليصه منه يتحدث عنها الدكتور محمد أبو داوود، أخصائي طب الأطفال كالتالي:

• الحفاضات تؤثر على خصوبة الطفل الذكر.

• لأن الخصية تكون بحاجة لدرجة حرارة معينة يعمل على رفعها وجود الحفاض.

• الحيوانات المنوية لا تنتج في حرارة مرتفعة عن المعدل الطبيعي وبذلك فدوام الحفاض بين فخذي الطفل يعني أن تتأثر خصوبته في المستقبل.

• يجب أن تقومي بخلع الحفاض في الصيف أي وقت ارتفاع حرارة الجو عن الطفل الذكر وتهويته وتشطيفه بماء بارد كل فترة.

• من الخطأ بقاء الحفاض على مدار 24 ساعة بين فخذي الطفل مهما كان السبب.

• من الحكمة أن توجد الخصيتان خارج جسم الذكر لأن الحيوانات المنوية لا تحتمل العيش داخل درجة حرارة البطن ولكن وجود الحفاض يعني أن تصبح الحرارة في الخارج مثل الداخل.

• لا تترددي عن تخليص طفلك من الحفاض مبكراً ولا تتأخري تحت أي سبب.