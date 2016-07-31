مجموعة "سنتربوينت" للعودة إلى المدارس لسنة دراسية أنيقة

طرحت "سنتربوينت"، العلامة الأكبر للأزياء العائلية في المنطقة، مجموعتها الجديدة للعودة إلى المدارس، والتي تقدم لكم كل ما تحتاجون إليه لسنة دراسية انيقة للغاية! تتضمن المجموعة الجديدة كافة الاحتياجات – من الحقائب المدرسية وعبوات المياه إلى حافظات الأقلام والقرطاسية بمختلف التصاميم الجذابة والأسعار المعقولة. والآن أصبح بإمكان الأمهات الاطمئنان في موسم العودة للمدارس، حيث تقدم "سنتربوينت" جميع احتياجات التسوق للمدرسة في مكان واحد، كما أن العلامة المرموقة تساعد الأطفال في إنجاز واجباتهم المدرسية ومهامهم من خلال مجموعاتها المميزة التي تحمل تصاميم شخصياتهم المفضلة.

الحقائب

فمجموعة بيبي شوب للعودة إلى المدارس تمثل حلم كل طفل، حيث تحمل شخصياتهم المحببة ومنها سوبرمان وبات مان والمنيونز وفروزن وماري القطة. كما تتضمن المجموعة الكاملة أكبر تشكيلة من المنتجات المرخصة برسوم الشخصيات المتنوعة التي تروق للأولاد والبنات من كافة الاعمار. صممت مجموعة الحقائب المدرسية هذا العام لتتميز بأربعة أشكال جديدة تجعل التوجه إلى المدرسة مريحاً وأنيقاً. وتضيف المجموعات التي تحمل شخصيات محبوبة مزيداً من المتعة إلى الحقائب المبطنة والعبوات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ومادة التريتان، إلى جانب علب الطعام لوجبة الغداء المميزة لطفلك. وتتضمن القرطاسية أيضاً محايات مرحة الأشكال وحافظات الأقلام الصلبة بالأبعاد الثلاثية وأقلام الجل الملونة وغيرها.

اللوازم المدرسية

ولا شك في أن أحدث تشكيلة من اللوازم المدرسية التي تحمل رسومات مرحة وشعارات محببة من فيراري وسبايدرمان ومنيونز وكارز ستكون من ابرز بنود قائمة التسوق لدى الصغار محبي المرح. أما لعشاق كرة القدم، فتتضمن المجموعة هذا العام تشكيلة مميزة لأدوات فرق ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وغيرها. وللفتيات الصغيرات يقدم بيبي شوب مجموعة اميرات ديزني التي تلاقي إقبالاً دائماً، إلى جانب منتجات من هالو كيتي وفروزن وماري القطة وصوفيا ذا فيرست – وجميعها من الشخصيات المحببة لدى البنات.

ولمن هم في سن المراهقة وما حولها، فإن مجموعات لايف ستايل من حقائب الظهر وحقائب العجلات وحافظات الأقلام والدفاتر وعبوات المياه هي الأكثر رواجاً هذا الموسم. تتنوع المجموعة من المنتجات الرائدة مثل جي وورلد، جان سبورت، ساكروتس، مينمي وأوتسايدر بنقشات وألوان جذابة، أما الشخصيات فتتنوع هذا الموسم لتجذب اهتمام الطلاب وتجعلهم يقبلون على عام دراسي ناجح.

الأحذية

اما عروض شو مارت المدهشة فتجعل العودة إلى المدرسة خطوة سهلة وأنيقة بفضل مجموعة متميزة من الأحذية المدرسية باللون الأسود والأحذية الرياضية البيضاء، إلى جانب عروض مدهشة لكبرى العلامات التجارية مثل يوما وكانغاروس، تقدم من خلالها مجموعة متكاملة من الأحذية والجوارب والحقائب المدرسية بسعر 299 و 199 درهم على الترتيب، لسعر معقول وموديلات تناسب مختلف الأزياء الرسمية للمدارس. وتقدم العلامات التجارية من أمثال مارفل وباربي وديزني رسومات محببة للأطفال وشخصياتهم المميزة من أمثال سبايدرمان وأبطال مارفل وميني وإلسا وآنا وباربي على أفضل الموديلات للموسم، لتحظى الفتيات بموديلات أنيقة مدهشة بلمسات الزهور والثقوب الأنيقة والألوان المتباينة واللامعة. تتاح للأولاد خيارات متنوعة مع مجموعة مميزة ومتينة تحتمل عاماً من الحركة والنشاط. فالمجموعة تتميز بالأناقة والراحة، وتقدم موديلات فائقة الخفة من الجلد، بينما تهتم الأحذية الرياضية من القماش الأبيض المتين بالأيام الحافلة بالرياضة والنشاط، حيث انها مصممة لتحتمل الحركة الدائمة.

وامتداداً لمجموعة العودة إلى المدارس، تقدم علامة سبلاش مجموعة متكاملة من الحقائب المدرسية والحافظات وحقائب الاجهزة اللوحية وسماعات الرأس والقبعات ومختلف أشكال الحقائب للمراهقين الباحثين عن التميز. وتقدم المجموعة تصاميم جميلة لشخصياتهم المحببة مثل هالو كيتي وبات مان وسوبرمان ومنيونز وباربي والوجوه المبتسمة.