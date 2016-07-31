مباحث تموين الإسماعيلية تشن حملة لضبط الأسعار بأسواق المحافظة

شنت مباحث التموين بالإسماعيلية حملة استهدفت الأسواق لمراقبة الأسعار والأغذية، وتمكنت الحملة من ضبط لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمود فاروق مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام مباحث تموين الإسماعيلية بتنظيم حملة تموينية لضبط ومراقبة الأسعار فى الإسماعيلية برئاسة العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والمقدم عادل الجزار وكيل المباحث.

وتمكنت الحملة من ضبط " جمال.ر. ع " 27 سنة المسئول عن سوبر ماركت الكائن حى السلام ــ دائرة قسم ثان لحيازته مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى بلغت حوالى ( 56 ) كيلوجراما وضبط " محسن. ا.أ" 35 سنة صاحب محل جزارة الكائن الكيلو 9 ــ دائرة قسم ثان مقيم ذات الناحية لحيازته لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وزنت حوالى ( 80 كيلوجراما ).

وضبطت الحملة "شعبان.ع. ص" 35 سنة صاحب محل الكائن شارع الجيش ــ دائرة قسم أول الإسماعيلية مقيم ذات العنوان لعدم الإعلان عن الأسعار و"محمد.م.م" 35 سنة صاحب محل الكائن شارع ثروت وسوريا ــ دائرة قسم أول مقيم ذات العنوان لعدم الإعلان عن الأسعار وضبط " ياسين.س. أ" 35 سنة صاحب محل الكائن شارع ثروت وسوريا ــ دائرة قسم أول مقيم ذات العنوان لعدم الإعلان عن الأسعار و"شريف.ف.ح" 35 سنة صاحب محل الكائن شارع ثروت وسوريا ــ دائرة قسم أول مقيم ذات العنوان لعدم الإعلان عن الأسعار وضبط "سلطان.م. أ" 35 سنة عامل بمطعم الكائن شارع ثروت وسوريا ــ دائرة قسم أول مقيم ذات العنوان لعدم حمل شهادة صحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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