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تقرير طبى: العادات غير الصحية قد تسبب الإمساك أوالإسهال

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تقرير طبى: العادات غير الصحية قد تسبب الإمساك أوالإسهال تقرير طبى: العادات غير الصحية قد تسبب الإمساك أوالإسهال
ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن العادات غير الصحية واختيار نمط الحياة الفقيرة التى أصبحت شائعة اليوم، أدت إلى معاناة الجسم من الكثير من المشاكل الصحية، فهناك بعض الأشخاص الذين يعانون من الإمساك أو الإسهال أو التعب، وبالنسبة للإسهال فهو عملية إزالة السموم من الجسم وإعادة نشاطه بعد التخلص من شىء ضار، وفى هذه العملية يفقد الجسم الكثير من الماء.

أما بالنسبة للإمساك فهو من المشاكل الصحية التى تواجهها النساء أكثر من الرجال، ويرجع ذلك إلى الأدوية وكثرة الجلوس وقلة تناول الأطعمة غير الصحية الخالية من الألياف ونقص المغنيسيوم.

وحسب التقرير يجب متابعة أوقات دخول الحمام وتكون عادة كل يوم فى نفس الوقت، فعادة تكون فى غضون ساعتين من الاستيقاظ فى الصباح، فإذا كنت لا تفعل ذلك، فهذا دليل على الإصابة بالإمساك، لأن البراز يبقى فى القولون لفترة طويلة فيصبح جافا وليس من السهل طرده من الجسم.

تابع أن ممارسة الرياضة بانتظام لمدة ثلاثين دقيقة سوف تجعل حركة الأمعاء عادية، وتجنبك تناول الأدوية الملينة، لأن الأدوية من الممكن إدمانها ولن تكون الأمعاء قادرة على العمل دونها، وأيضا يجب أن يتضمن نظامك الغذائى الفاكهة والخضروات.

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