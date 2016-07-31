“قطر للاستثمار” يشتري حصة من مطار سان بطرسبرج

أعلن جهاز قطر للاستثمار، اليوم الأحد، شراء حصة في الشركة المشغلة لمطار سان بطرسبرج من قِبل شركة فرابورت الألمانية.

وأعلنت شركة فرابورت، أنها تتوقع تحقيق مكاسب ما بين 30 إلى 40 مليون يورو “34 : 45 مليون دولار” من الصفقة، لتسهم في تعويض ضعف الإيرادات في منافذ مثل فرانكفورت وأنطاليا، ما يتيح تأكيد توقعاتها لأرباح عام 2016، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وساهمت الهجمات في أوروبا ومحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في تراجع الطلب على السفر، ودفعت “ايزي جيت” و”لوفتهانزا” و”اير فرانس كيه. إل. إم.” و”آي إيه جي” للتحذير من تأثير الإضطرابات السياسية والمخاوف الأمنية.

وانخفض عدد الركاب في مطار فرانكفورت واحدًا بالمئة في أول ستة أشهر، ونزل 30 في المئة في أنطاليا في أعقاب تفجيرات انتحارية.

وتراجع عدد الركاب والمشتريات في مطار سان بطرسبرج بشدة بسبب الأزمة السياسية في أوكرانيا وروسيا، التي أدت إلى هبوط قيمة الروبل لنحو النصف في آخر عامين، وتقلصت حركة الطيران في المطار بنسبة 6.5 في المئة في النصف الأول من العام.

وقال الرئيس التنفيذي لفرابورت ستيفان شولت، ”رغم الصعوبات الحالية في روسيا مازلنا نعتبرها سوقًا مغريًا”.