خمسة عشر نصيحة لإرضاع التوأم بأفضل الطرق

رضاع التوأم أمر يحتاج لمجهود وصبر أكثر من إرضاع مولود واحد، وقد تكونى قلقة من أنكِ لن تنتجى ما يكفى من اللبن لتغذية أكثر من طفل، وبمجرد قيامك بإرضاع توأمك قد تشعرين أن حياتك تتكون من فترات للرضاعة والاجهاد وفقط، لكن بصبرك وبدعم الآخرين لكِ وباستشارة طبيبك باستمرار.

-قبل الولادة اطلبى الدعم من الزوج والأقارب والأصحاب حتى تستطيعى التركيز مع التوأم لمحاولة ارضاعهم رضاعة طبيعية، فهى بالتأكيد الخيار الأفضل رغم صعوبته فى البداية.

-حاولى ارضاع التوأم طبيعياً قدر المستطاع، حتى إذا كان لبنك لا يكفيهم وقرر الطبيب استخدام الرضاعة الصناعية، فيمكنك المزج بين الرضاعة الطبيعية والإكمال بالرضاعة الصناعية، حتى تضمنى حصول توأمك على الأجسام المضادة والخصائص الوقائية للبن الرضاعة الطبيعية.

-إذا فشلت لا تيأسى وحاولى مرة أخرى حتى تنجحى.

-ثقى بنفسك وأنكِ أفضل أم لهذا التوأم، وأنكِ تبذلى قصارى جهدك لتغذيتهم ورعايتهم، وأنكِ اخترتى لهم أفضل وسيلة تغذية وهى الرضاعة الطبيعية، حتى إذا كنتِ تكملى لهم الرضاعة بالرضاعة الصناعية.

-حاولى الحصول على المزيد من الراحة لتتعافى من فترة الحمل والولادة، ولتستطيعى تلبية احتياجات التوأم.

-استرخى وتجنبى أى شيء يقلقك، واهتمى بالتوأم حتى تستطيعى النجاح فى مهمتك، وتذكرى أن الأولوية فى ذلك الوقت هى لتغذية توأمك.

-حاولى الإكثار من شرب السوائل وتناول الوجبات الصحية المتكررة، حتى يمكنك إنتاج ما يكفى من اللبن للتوأم.

-كونى واثقة من أن جسمك يستطيع إنتاج ما يكفى من اللبن لتغذية أكثر من طفل، حتى إذا كان كم اللبن بثديك قليل، فيمكنك التغلب على هذه المشكلة بكثرة الرضاعة، حيث إن كثرة الرضاعة تزيد من إدرار اللبن، وإذا كان توأمك لا يفرغان ثديك كاملاً، فلابد من إفراغ الثدى بالكامل، ويمكنك استخدام شفاط ثدى للقيام بذلك أيضا لزيادة نسبة اللبن بثديك، فقط توكلى على الله وخذى بالأسباب وسيرزقهم الله برزقهم.

-لمعرفة إذا كان لبنك يكفى توأمك، فطبيب الأطفال يستطيع معرفة ذلك من خلال متابعة وزن توأمك، فإذا كانت الزيادة فى أوزانهم طبيعية فهذه علامة على أن لبنك يكفيهم ويوجد أيضا علامات تؤكد ذلك، مثل عدد مرات تبرز طفلك باليوم على الأقل 3 مرات، وعن طريق مقارنتك بإحساس ثديك فتشعرى أنه ثقيل قبل الرضاعة وأنه خفيف بعدها.

-لا تقلقى مما يشاع عن أن من ترضع أكثر من طفل تكون أكثر عرضة لتشققات حلمة الثدى، حيث إن كثرة الإرضاع لا يمكن أن تسبب ذلك، لكن الذى يسبب ذلك – حتى إذا كنتِ ترضعى طفل واحد فقط – هو الرضاعة بالطريقة الخاطئة، لذا فعليكِ تعلم الرضاعة بالطريقة الصحيحة، وذلك عن طريق تعليم طفلك الإمساك بثديك من الجزء الداكن حول الحلمة وليست الحلمة نفسها.

-ارضعى التوأم فى وقت واحد أو فى أوقات مختلفة، فكل طريقة لها مميزات وعيوب، فمن الأسهل إرضاع كل طفل فى وقت خاص به، ولكنها تستغرق منكِ الكثير من الوقت فى الرضاعة فقط.

-تدربى على العديد من أوضاع الرضاعة، فعند إرضاع التوأم فى نفس الوقت العديد من امهات التوائم يفضلن استخدام الوسائد لجعل الطفلين كل طفل تحت ذراع ورؤسهم متقابلة، أو جربى أى وضع آخر يريحك اكثر فيمكنك جعل الطفلين متوازيين وفى اتجاه واحد.

-بدلى التوأم على ثديك، فبدلا من إرضاع نفس الطفل من نفس الثدى، فعليكِ بالتغيير كل مرة، أو إذا صعب عليكِ الأمر بدلى مرة كل 24 ساعة، فذلك أفضل للتوأم وأفضل لإدرار اللبن بثديك.

-استعينى بخبرة أم لتوأم، فيمكن أن تفيدك كثيراً، وتقدم لكِ العديد من النصائح التى تسهل عليكِ الأمر.

-لاتتردى فى استشارة الطبيب عن كل ما يقلقك، فسوف يساعدك فى التغلب على عدد لا يحصى من المشاكل.