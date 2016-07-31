القومى للسكان: تعداد مصر سيصل لـ 140 مليون نسمة بحلول عام 2030

قال الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان، إن هناك أكثر من 9 محافظات سكان الريف فيها ما يزيد على 75%، وبها أعلى معدلات خصوبة على مستوى الجمهورية، مضيفا أن أكثر من 37% يعانون من الحرمان والفقر.

وأضاف مقرر المجلس القومى للسكان فى كلمته باحتفالية وزارة الصحة باليوم القومى للسكان، اليوم الأحد، أن متوسط الإنجاب زاد خلال السنوات الماضية، حيث معدل الإنجاب زاد إلى 35% لكل 10 سيدات، بالإضافة إلى انخفاض معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

وأضاف قائلا: "إذا استمر العمل بهذه الوتيرة للسكان سنصل إلى 140 مليون نسمة، عام 2030، لافتا إلى أنه يتم العمل من قبل المحلس القومى للسكان على التواصل المجتمعى والشفافية والتواصل والتوعية بخطورة الزيادة السكانية.

من جانبه طالب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور طارق توفيق باستكمال عرضه، وذلك بعد أن طالبه منظمو الاحتفالية بإنهاء عرضه سريعا لضيق الوقت، إلا أن رئيس مجلس الوزراء قاطعهم قائلا: "دكتور طارق كمل العرض من فضلك، الوقت كله معاك وكلنا وأولهم أنا بنسمعك".

- الإحصاء: عدد سكان مصر زاد 17.3 مليون نسمة خلال 10 سنوات ونسبة الذكور 51%.. 31.3% منهم أقل من 15 سنة و4.3% فوق الـ65عاما.. و49%من سكان ريف الوجه القبلى لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء

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