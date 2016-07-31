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الجامعة العربية: ندعم القيادة الفلسطينية في عزمها مقاضاة بريطانيا بسبب وعد بلفور

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الجامعة العربية: ندعم القيادة الفلسطينية في عزمها مقاضاة بريطانيا بسبب وعد بلفور الجامعة العربية: ندعم القيادة الفلسطينية في عزمها مقاضاة بريطانيا بسبب وعد بلفور

الجامعة العربية

أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، دعمها للقيادة الفلسطينية، إزاء عزمها مقاضاة بريطانيا على إصدارها “وعد بلفور” (1917)، الذي مهد الطريق لقيام إسرائيل على الأراضي الفلسطينية.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول قال سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، في تصريحات للصحفيين اليوم، إن “جريمة (وعد بلفور) لا تسقط بالتقادم ولن تسقط من ذاكرة وتاريخ الشعب والمنطقة أو من وعيه ووجدانه”.

وأضاف أن الذكرى المئوية الأولى لهذا الوعد “تتطلب وقفة للمراجعة على طريق المسائلة والملاحقة الأخلاقية والقانونية”، داعيا إلى توظيف مختلف الأدوات السياسية والقانونية، ومشاركة كافة الهيئات العربية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لتحقيق هذا الهدف.

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