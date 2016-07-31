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تسمم غذائي لـ 12 نزيل مصري بقرية سياحية شهيرة بالغردقة‎

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تسمم غذائي لـ 12 نزيل مصري بقرية سياحية شهيرة بالغردقة‎ تسمم غذائي لـ 12 نزيل مصري بقرية سياحية شهيرة بالغردقة‎

أرشيفية

اصيب12 نزيل مصري بينهم عدد من الاطفال بالتسمم الغذائي باحدي القري السياحية الشهيرة بمنطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة، حيث تعرض المجني عليهم للاعياء الشديد والقئ والاسهال وارتفاع درجة الحرارة بعد تناولهم أحدي الوجبات الغذائية اليوم من مطعم القرية السياحية، حيث ظهرت عليهم علامات التسمم وعلي الفور تم اخطار مباحث السياحة للتحقيق ونقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم والأسعافات الاولية.

وتبين من التحقيقات ان المصابين نزلاء ضمن فوج سياحي من المصريين بفندق سياحي شهير شمال الغردقة وتناولوا وجبة غذائية أدت لتعرضهم لتسمم غذائي.

وتم اخطار الأجهزة المختصة لاستكمال التحقيقات في الواقعة وتحرير محضر واخطار النيابة.

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