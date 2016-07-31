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"المرور" يضبط 44 ألف مخالفة متنوعة بمحاور المحافظات خلال 24 ساعة

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"المرور" يضبط 44 ألف مخالفة متنوعة بمحاور المحافظات خلال 24 ساعة "المرور" يضبط 44 ألف مخالفة متنوعة بمحاور المحافظات خلال 24 ساعة
شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات أمن القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وباقى المحافظات، حملات موسعة لفرض الانضباط المرورى بالشارع المصرى.

وأسفرت جهود الحملات، التى قادها اللواء عادل زكى مدير الإدارة العامة للمرور، على مدى 24 ساعة، فى مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة، عن ضبط 44 ألفا و 200 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال ضبط الدراجات النارية تم رصد 2170 مخالفات و تم رفع 47 سيارة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون.


>http://www.youm7.com/story/2016/7/31/المرور-تضبط-23-سائقا-يتعاطون-المخدرات-أثناء-القيادة-بالطرق-ا/2823233#' target='_blank'>"المرور" تضبط 23 سائقا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة
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