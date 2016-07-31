روسيا اليوم: جهاز قطر للاستثمار يشترى حصة 24.9% من مطار سان بطرسبرج

اشترى جهاز قطر للاستثمار حصة 24.9% فى الشركة المشغلة لمطار سان بطرسبرج وذلك من شركة "فرابورت" الألمانية.

وقالت شركة "فرابورت" وفقا لموقع روسيا اليوم، الأحد، إنها تتوقع تحقيق مكاسب بين 30 و40 مليون يورو (34-45 مليون دولار) من الصفقة لتسهم فى تعويض ضعف الإيرادات فى منافذ مثل فرانكفورت وأنطاليا ما يتيح تأكيد توقعاتها لأرباح العام 2016.

وستخفض "فرابورت" حصتها فى "ثاليتا تريدنغ" الشركة الأم لـ "نورذرن كابيتال جيتواي" صاحبة امتياز تشغيل مطار بولكوفو فى سان بطرسبورج إلى 25% من 35.5%. كما تبيع شريكتها فى "الكونسورتيوم كوبلوزوس غروب" أسهمها لجهاز قطر للاستثمار.

يشار هنا إلى أن قدرة المطار الاستيعابية ارتفعت إلى 18 مليون شخص سنويا، مع انتهاء المرحلة الأولى من تطويره، وبلغت تكاليف المرحلة الأولى، التي نفذت ما بين العامين 2010 و2015 نحو 1.2 مليار يورو.

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