أخبار عاجلة

«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
عامر حسين: اتجاه لتغير موعد لقاء الزمالك والمقاصة -
«يد الزمالك» تواصل الاستعداد للسوبر الإفريقي -
20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة الأهلي -
بعد تفجير الكنيستين.. مشاهير توعدوا تنظيم «داعش» الإرهابي -
12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

روسيا اليوم: جهاز قطر للاستثمار يشترى حصة 24.9% من مطار سان بطرسبرج

Google+ Print
روسيا اليوم: جهاز قطر للاستثمار يشترى حصة 24.9% من مطار سان بطرسبرج روسيا اليوم: جهاز قطر للاستثمار يشترى حصة 24.9% من مطار سان بطرسبرج
اشترى جهاز قطر للاستثمار حصة 24.9% فى الشركة المشغلة لمطار سان بطرسبرج وذلك من شركة "فرابورت" الألمانية.

وقالت شركة "فرابورت" وفقا لموقع روسيا اليوم، الأحد، إنها تتوقع تحقيق مكاسب بين 30 و40 مليون يورو (34-45 مليون دولار) من الصفقة لتسهم فى تعويض ضعف الإيرادات فى منافذ مثل فرانكفورت وأنطاليا ما يتيح تأكيد توقعاتها لأرباح العام 2016.

وستخفض "فرابورت" حصتها فى "ثاليتا تريدنغ" الشركة الأم لـ "نورذرن كابيتال جيتواي" صاحبة امتياز تشغيل مطار بولكوفو فى سان بطرسبورج إلى 25% من 35.5%. كما تبيع شريكتها فى "الكونسورتيوم كوبلوزوس غروب" أسهمها لجهاز قطر للاستثمار.

يشار هنا إلى أن قدرة المطار الاستيعابية ارتفعت إلى 18 مليون شخص سنويا، مع انتهاء المرحلة الأولى من تطويره، وبلغت تكاليف المرحلة الأولى، التي نفذت ما بين العامين 2010 و2015 نحو 1.2 مليار يورو.

أخبار روسيا..فقدان دبلوماسى كورى شمالى فى مدينة سان بطرسبورج الروسية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365