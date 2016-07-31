روسيف ولانا نجما المصارعة الحرة يعقدان زفافهما على شاطئ ماليبو

عقد المصارع الروسى روسيف وصديقته الروسية لانا، زفافهما على شاطئ ماليبو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية بعد.

ونشر الموقع الرسمى لاتحاد المصارعة “WWE”، صور من حفل الزفاف الذى شهد حضور عدد من أصدقاء لانا و نجوم المصارعة الحرة مثل ناتاليا، نيكى بيلا وشقيقتها برى بيلا وزوجها المصارع دانيال براين، ومذيعة WWE رينيه يونج، بالإضاتفة إلى مصارعات NXT إيريكا هاموند وبريتانى فيتكين.

وفضل كلًا من روسيف و لانا إقامة الزفاف على طريقة الكارنفالات أو عروض السيرك، وهو ما وضح فى ديكور الحفل و ملابس المدعوين والجو العام، وحرصت لانا على تخليد احتفالاها بالزواج بالعديد من الصور و العد التنازلى على حسابها الرسمى بموقع انستجرام.