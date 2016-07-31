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علىّ الدين هلال يناقش رسالة ماجستير عن انشقاقات الحزب الوطنى قبل 25 يناير

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علىّ الدين هلال يناقش رسالة ماجستير عن انشقاقات الحزب الوطنى قبل 25 يناير علىّ الدين هلال يناقش رسالة ماجستير عن انشقاقات الحزب الوطنى قبل 25 يناير
ناقش وزير الشباب الأسبق الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور صفي الدين خربوش أستاذ العلوم السياسية بنفس الكلية، رسالة ماجستير للباحث حازم عمر حول موضوع الانشقاقات فى الأحزاب السياسية المصرية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وأشرف "هلال" الذى كان يتولى منصب أمين لجنة الإعلام بالحزب الوطنى الديموقراطى قبل ثورة 25 يناير، على الرسالة، التى أكدت أن الانشقاقات داخل الحزب الوطنى الديمقراطى ارتبطت في جانب كبير منها بعوامل مصلحية والرغبة فى الحصول على مواقع داخل الحزب أو فى السلطة لارتباط الحزب بأجهزة الدولة.


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