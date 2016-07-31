أخبار عاجلة

«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
عامر حسين: اتجاه لتغير موعد لقاء الزمالك والمقاصة -
«يد الزمالك» تواصل الاستعداد للسوبر الإفريقي -
20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة الأهلي -
بعد تفجير الكنيستين.. مشاهير توعدوا تنظيم «داعش» الإرهابي -
12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الدفاع العراقى: قادة "داعش" يفرون من الموصل باتجاه سوريا

Google+ Print
وزير الدفاع العراقى: قادة "داعش" يفرون من الموصل باتجاه سوريا وزير الدفاع العراقى: قادة "داعش" يفرون من الموصل باتجاه سوريا
أعلن وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، أن عددا من قادة تنظيم "داعش" الإرهابى باعوا ممتلكاتهم وفروا مع عائلاتهم من الموصل باتجاه سوريا، مشيرًا إلى أن بعضهم حاول الفرار إلى إقليم كردستان خوفا من بدء القوات العراقية معركة استعادة الموصل.

ونقلت قناة (العربية الحدث) عن العبيدى قوله فى تصريحات صحفية اليوم الأحد - إن "التحدى الكبير الذى يواجه القوات العراقية فى معركة الموصل هو كيفية حماية المدنيين، مضيفا أن الاستعدادات من الناحية العسكرية مكتملة تماما خاصة مع الانهزام النفسى الذى يعيشه التنظيم الإرهابى".

وكشف العبيدى عن خطة لإعادة هيكلة الجيش العراقى بعد النجاح فى استعادة جميع الأراضى من داعش، وذلك عبر خفض حجمه الحالى بنحو كبير ورفع تدريبه النوعى إلى درجة عالية، مشيرا إلى أنه تم تسريح نحو 100 ألف عسكرى من رتب مختلفة ممن فروا من الخدمة عندما شن داعش هجومه على الموصل عام 2014.

يذكر أن الموصل آخر مدينة ما زالت تحت سيطرة التنظيم، وتواجه استعادة السيطرة عليها تحديات تتعلق بأعداد النازحين، ما يتطلب إعداد خطة لتأمين متطلباتهم الإنسانية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017