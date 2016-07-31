القصة “الطريفة” لاستسلام آخر جندي نازي بعد الحرب العالمية الثانية

قامت بعض وسائل الإعلام بعقد لقاء مع نجل الملازم النازي Wilhelm Dege، آخر جندي ألماني يستسلم لقوات التحالف بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، ليعرض تفاصيل حياة والده وقصة استسلامه “الطريفة”، وذلك خلال منح والده وسام الفارس الصليبي الحديدي، وهو أعلى الأوسمة في ألمانيا.

وصرح إكبارت، نجل الملازم النازي، أن تقارير الأحوال الجوية كانت هامة جدًا لوضع الاستراتيجيات العسكرية في ألمانيا بعدما أعلنت الحرب عام 1939، ولذلك كُلف والده بقيادة عملية تدعى “Haudegen” إنشاء محطة رصد الأحوال الجوية في أرخبيل سفالبارد النرويجية، بالقرب من القطب الشمالي.

وظل “Dege”، برفقة فريق مؤلف من 11 جنديًا، يقدمون التقارير المشفرة على مدى عام تقريبًا، وذلك في الفترة من 5 أغسطس 1944 وحتى علمهم باستسلام القوات الألمانية عبر الإرسال اللاسلكي، في مايو 1945.

وأضاف إكبارت، 74 عام، أنه بعد عام من الصعاب التي واجهها فريق المحطة وتهديدات قوات الجيش البريطاني، جاءهم أمر بتدمير كل ما لديهم من المعدات العلمية ومعدات الاتصال، واضطر الجنود لمغادرة المكان على متن قارب صغير يدعى “Blasel”، وصل يوم 3 سبتمبر 1945 لأخذهم إلى النرويج.

وروى ابن الملازم الألماني قصة الاستسلام الطريفة لوالده، حيث اتجه فريق عملية “Haudegen” نحو الشاطئ في انتظار القارب النرويجي.

وقال إكبارت “كان والدي يتحدث الإنجليزية بطلاقة، لكن قائد القارب شعر بالاضطراب لأنه لا يفهم الإنجليزية، فبدأ والدي يتحدث باللغة النرويجية بطلاقة، حيث كان يعمل مترجمًا في الجيش الألماني بالنرويج ما بين 1940 و1943، وفي الساعات الأولى من صباح يوم 4 سبتمبر استيقظ القائد النرويجي متوترًا بعض الشيء، وعندما سأله والدي ما الأمر؟، أن السلطات في النرويج أمرته أن يطلب منه الاستسلام، فأجاب الملازم الألماني لماذا لا تطلب مني إذا؟ فرد القائد أنه لا يعرف كيف يتم هذا الأمر”.

وقام الملازم بإخراج مسدسه ووضعه على الطاولة وقام بدفعه نحو القائد النرويجي وقال “بهذا أنا استسلم”، وكان القائد مندهشًا مما حدث.

ووقّع فريق عملية “Haudegen” وثيقة الاستسلام في النرويج، وبذلك كانوا آخر وحدة عسكرية ألمانية تستسلم، ثم عاد الفريق للحياة المدنية داخل ألمانيا، لكن الانقسام الداخلي في البلاد جعل لم شملهم من جديد أمرًا صعبًا.

وتوفي الملازم “Dege” في عام 1979، فيما تمكن ابنه من لقاء باقي أفراد الفريق بعد سنوات قليلة من إعادة توحيد ألمانيا.