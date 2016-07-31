مدرب إيطاليا: ميسي ليس أفضل لاعب في تاريخ الأرجنتين..ورونالدو فعل كل شئ في الكرة

وجه المدرب الإيطالي إريجو ساكي نقدًا لاذعًا إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الأسباني، و ذلك بعد قراره باعتزال اللعب دوليًا بعد خسارته نهائي كوبا امريكا أمام منتخب تشيلي.

وقال المدرب الإيطالي في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية :” لا أعتقد أن ميسي افضل لاعب في تاريخ الارجنتين وهو مازال مدين لمنتخبه بالكثير”.

و تابع :” ليو هو أفضل لاعب في العالم ولكن مع المنتخب لم يكن لديه شخصية مارادونا فهو ليس افضل لاعب في تاريخ الارجنتين”.

وأضاف ساكي معلقًا علي قرار اعتزال ميسي اللعب دوليًا :” انه يفتقر للحماس و قراره خاطئ فمازال مدين لبلده و لمنتخب جماهير بلاده، اعتقد انه سيغير رأيه و لا يمكن للمنتخب أن يخسر افضل لاعب في العالم”.

و أشاد مدرب منتخب ايطاليا السابق بمنافس ميسي النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو قائلًا :” إنه لاعب رائع و مهني و لكن ليس لديه موهبة ميسي، لديه الكثير من الطاقة و القوة و العزيمة وفعل كل شئ في كرة القدم”.

يذكر أن النجم الارجنتيني قد أعلن اعتزاله اللعب دوليا و ذلك عقب تلقي خسارة مريرة علي يد منتخب تشيلي في نهائي الكوبا امريكا 2016 في الولايات المتحدة الأمريكية لتعتبر ثاني بطولة دولية يخسرها علي التوالي.