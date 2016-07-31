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مدرب إيطاليا: ميسي ليس أفضل لاعب في تاريخ الأرجنتين..ورونالدو فعل كل شئ في الكرة

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مدرب إيطاليا: ميسي ليس أفضل لاعب في تاريخ الأرجنتين..ورونالدو فعل كل شئ في الكرة مدرب إيطاليا: ميسي ليس أفضل لاعب في تاريخ الأرجنتين..ورونالدو فعل كل شئ في الكرة

المدرب الإيطالي إريجو ساكي

وجه المدرب الإيطالي إريجو ساكي نقدًا لاذعًا إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الأسباني، و ذلك بعد قراره باعتزال اللعب دوليًا بعد خسارته نهائي كوبا امريكا أمام منتخب تشيلي.

وقال المدرب الإيطالي في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية :” لا أعتقد أن ميسي افضل لاعب في تاريخ الارجنتين وهو مازال مدين لمنتخبه بالكثير”.

و تابع :” ليو هو أفضل لاعب في العالم ولكن مع لم يكن لديه شخصية مارادونا فهو ليس افضل لاعب في تاريخ الارجنتين”.

وأضاف ساكي معلقًا علي قرار اعتزال ميسي اللعب دوليًا :” انه يفتقر للحماس و قراره خاطئ فمازال مدين لبلده و لمنتخب جماهير بلاده، اعتقد انه سيغير رأيه و لا يمكن للمنتخب أن يخسر افضل لاعب في العالم”.

و أشاد مدرب منتخب ايطاليا السابق بمنافس ميسي النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو قائلًا :” إنه لاعب رائع و مهني و لكن ليس لديه موهبة ميسي، لديه الكثير من الطاقة و القوة و العزيمة وفعل كل شئ في كرة القدم”.

يذكر أن النجم الارجنتيني قد أعلن اعتزاله اللعب دوليا و ذلك عقب تلقي خسارة مريرة علي يد منتخب تشيلي في نهائي الكوبا امريكا 2016 في الولايات المتحدة الأمريكية لتعتبر ثاني بطولة دولية يخسرها علي التوالي.

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