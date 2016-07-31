التربية تعلن عن بدء توزيع الزي المدرسي في 18 مركزاً غداً الإثنين

أعلنت وزارة التربية والتعليم على حسابها الرسمي على موقع "تويتر" عن بدء توزيع الزي المدرسي اعتباراً من يوم غد "الإثنين" (الموافق 1 أغسطس) عبر تخصيص 18 مركزاً ومنفذاً لهذه الغاية منتشرة في مختلف مدن الدولة، وتستمر المهلة المتاحة للبيع حتى 30 سبتمبر المقبل، بجانب توفير الزي المدرسي في بعض فروع جمعية الاتحاد التعاونية، ومركز اللولو سنتر.

وأكدت الوزارة جهوزيتها لاستقبال أولياء الأمور والطلبة، ووضع آلية لتيسير وتبسيط اجراءات شراء الزي المدرسي الجديد، والتوسع في أعداد منافذ البيع، مشيرة إلى أن الزي المدرسي الجديد الذي جرى طرحه العام الماضي يأتي استجابة لتوجهات الوزارة في توفير ملابس مدرسية تتمتع بمواصفات محددة تنسجم مع الهوية الوطنية، وتراعي متطلبات تدخل في صميم جوهر مظاهر المجتمع والبيئة المحلية للمجتمع الاماراتي، وتعزز من قيم المواطنة الإيجابية لدى الطالب.

وأوضحت الوزارة أنها أتمت استعداداتها التنظيمية في المراكز المخصصة للبيع تمهيداً لاستقبال أولياء الأمور والطلبة، حيث جرى التنسيق مع الشركة الموردة "يونيفورم اكسبرس" لتوفير الكميات المطلوبة من الزي المدرسي الجديد في منافذ البيع المختلفة، مشيرة إلى أنه وفي سياق تبسيط اجراءات الحصول على الزي المدرسي تم زيادة أعداد الموظفين في كل مركز، فضلاً عن تخصيص مشرفين في كل مركز لمتابعة سير العمل وتذليل العقبات إن وجدت، مع الحرص على تزويد القاعات التي سوف تستقبل الجمهور بجميع الخدمات التي يحتاجونها تسهيلاً عليهم.

وبحسب خطة عمل البيع التي راعت تغطية مختلف مدن الدولة، جرى تخصيص 3 مواقع في دبي للبيع ، وهي الصالة الرياضية بمزهر وصالة مدرسة جميرا النموذجية، وتعملان من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، وفي مدرسة حتا للتعليم الأساسي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءً.



> وفي الشارقة، تم تحديد فرع يونيفورم اكسبريس في كلباء ويبدا العمل من الساعة 9 صباحا وحتى العاشرة مساء تتخلله فترة استراحة من الواحدة إلى 4 مساءً، ومركز الخدمات التابع لمنطقة الشارقة التعليمي من الساعة العاشرة حتى الثامنة مساء، ومركز الخدمات بالذيد من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء، والصالة الرياضية لمدرسة المنار من العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء، أما المراكز المتوافرة في عجمان فهي، الصالة الرياضية لمدرسة أم عمار وتعمل من الساعة 10 صباحا حتى 8 مساءً، وفرع يونيفورم اكسبريس في الجرف من التاسعة صباحاً وحتى العاشرة مساءً وتتخلله فترة استراحة من الواحدة ظهراً إلى الرابعة مساءً.

كما تم تخصيص مركزين في أم القيوين، وهما الصالة الرياضية لمدرسة الوطن، ومركز فلج المعلا، وفي الفجيرة صالة مربح، والصالة الرياضية في مدرسة ابن النفيس، ومسرح مدرسة الماسة للتعليم الثانوي بدبا، وفي رأس الخيمة الصالة الرياضية لمدرسة عبد الرحمن بن عوف، والصالة الرياضية لمدرسة رأس الخيمة الثانوية، ومدرسة أسامة بن زيد، ومركز تدريب رأس الخيمة، وتبدأ ساعات العمل فيها جميعاً من التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً.



> وبالنسبة إلى مواقع بيع الزي المدرسي في جمعيات الاتحاد ومراكز اللولو، كالتالي: جمعية الاتحاد بدبي، وفروعها البرشاء مول، ومول المحيصنة، والجميرا، والراشدية، والطوار، وفي عجمان تم تحديد جمعية الاتحاد التعاونية في الرميلة، أما بالنسبة لفروع مراكز اللولو سنتر فهي: رأس الخيمة مول، والفجيرة، ودبا الفجيرة، وأم القيوين.

وجرى توفير جميع المقاسات للطلاب والطالبات بمختلف مراحلهم العمرية، حيث تم التنسيق مع الشركة الموردة لتغطية وتوفير احتياجات الطلبة كافة، وفي الوقت ذاته يستطيع الطالب الحصول على الزي المدرسي من المراكز المعتمدة فقط، بحيث لا يسمح بخياطة الزي المدرسي عند محال الخياطة، حفاظاً على جودة المنتج وما يتصل به من تفاصيل دقيقة والذي روعي في تصميمه اعتبارات عديدة.

وأخذت الوزارة في الحسبان عند تحديد اسعار الزي المدرسي بأن تكون مراعية للظروف والاعتبارات الاقتصادية للأسر حرصاً منها على تخفيف الأعباء المادية التي قد تثقل كاهلهم

تصميم الزي المدرسي والرياضي للمرحلة الثانوية - ذكور

> تصميم الزي المدرسي والرياضي للمرحلة الثانوية - إناث

> تصميم الزي المدرسي والرياضي للحلقة الثانية - ذكور

تصميم الزي المدرسي والرياضي للحلقة الثانية والمدارس النموذجية - إناث



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