إلغاء تخفيض الـ 50% من قيمة المخالفات المرورية غداً

اعتبارا من يوم غد الإثنين الأول من شهر أغسطس سيتم إلغاء تخفيض الـ 50% من تحصيل المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة أبوظبي والذي تم تطبيقه خلال السنوات الست الماضية وسيقوم أي مرتكب لمخالفة مرورية بتسديد قيمته بالكامل دون أي تخفيض ويأتي هذا القرار الجديد للقيادة العامة لشرطة أبوظبي تعزيزا السلامة مستخدمي الطريق.

وكانت مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بدأت تطبيق قرار خفض50% من قيمة تحصيل المخالفات المرورية منذ عام 2010 وفقا لللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور حسب ضوابط محددة وغير مقيدة بفترة زمنية.

وأكدت شرطة أبوظبي أن قرار الغاء التخفيض جاء بعد دراسة وافية ومتعمقة لتحسين مستويات السلامة المرورية ووضع منظومة متكاملة من الحلول الفاعلة الوقائية من خلال إعادة النظر في تطبيق قرار تحصيل قيمة 50%من المخالفات المرورية.

وقالت إنه سيتم تطبيق قرار الغاء الخفض على تحصيل المخالفات المرورية على المخالفات الجديدة التي سوف يتم تسجيلها والمرتكبة من قبل السائقين من تاريخه، أما بالنسبة إلى المخالفات السابقة فلا ينطبق عليها الإجراء وسوف يتم تحصيلها بقيمة الخفض السابق.