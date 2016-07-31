القبض على 3 أشخاص زوروا مستندات طبية

ألقت إدارة مكافحة الفساد بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي القبض على 3 أشخاص تخصصوا في تزوير المستندات الطبية، كما ضبطت الاختام والأدوات و2 جهاز لاب توب والأوراق الطبية المستخدمة في عملية التزوير.

وأوضح المقدم مطر معضد المهيري مدير إدارة مكافحة الفساد بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بأن واقعة ضبط المتهمين تمت وفقاً للإجراءات المتبعة، حيث أظهرت التحقيقات والأدلة التي تم تحريزها تورطهم في تزوير مستندات طبية وبيعها بمبالغ مالية متفرقة لكلل مستند، مشيراً إلى أن المتهمين الثلاث حصلوا على مبالغ مالية تفوق نصف مليون درهم من عمليات تزوير المستندات الطبية، حيث كانوا يقومون بتزوير أكثر من 450 مستند طبي شهرياً.

وأفاد المقدم المهيري بأنه بعد استكمال كافة التحقيقات تم اصدار أمر ضبط من النيابة العامة، مشيراً إلى عناصر إدارة مكافحة الفساد ألقوا القبض على المتهم (م.ش) 31 عاماً آسيوي الجنسية ويعمل ممرضاً في إحدى العيادات الخاصة في إمارة أبوظبي والذي كان يقوم بتزوير المستندات الطبية ويضع عليها شعار هيئة الصحة والاختام المطلوبة، وذلك في منزله الذي اتخذه مكاناً لتنفيذ عمليات التزوير، وتم ضبط 2 جهاز لاب توب وعدد 2 ختم وعدد من المستندات الطبية المزورة.

وذكر المقدم المهيري أن المتهم الأول أفاد في التحقيقات بأنه يقوم بهذا العمل لصالح المتهم الثاني (ز.س) 41 سنة عربي الجنسية، ويعمل موظفاً في إحدى الدوائر الحكومية بإمارة أبوظبي، والذي كان يقوم بإرسال الأسماء والتفاصيل المطلوبة لتزوير المستندات الطبية عبر الرسائل النصية القصيرة على هاتفه ليقوم بإعدادها وتسليمها للمتهم الثالث (ي.ج) 51 سنة آسيوي الجنسية والذي يعمل بوظيفة سائق واستلام المقابل المادي منه.

وأكد المقدم المهيري حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تعزيز القيم الأخلاقية التي تسود مجتمع الإمارات والمتمثلة في المصداقية والشفافية والأمانة الوظيفية، من خلال التصدي لجميع أشكال النصب والاحتيال والتي تتضمن التزوير وإساءة استعمال السلطة والوظيفة العامة والكسب غير المشروع.

وأضاف مدير إدارة مكافحة الفساد أن كل موظف سواء في القطاع العام أو الخاص مؤتمن على وظيفته، ويجب عليه أداء عمله وفقاً للقانون والإجراءات المتبعة، مشيراً إلى أن الاخلال بذلك يؤدي إلى ظهور شوائب الفساد والتي قد تتسبب في الاضرار بالقيم الأخلاقية للمجتمع.

ودعا مدير إدارة مكافحة الفساد الجمهور، إلى المشاركة المجتمعية الفاعلة؛ كونهم خط الدفاع الأول في مكافحة الخروقات القانونية، لافتاً إلى إتاحة تقديم المعلومات عن أي جريمة أو اشتباه فساد من خلال التواصل مع خدمة "أمان".