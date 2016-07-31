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ناشطون سوريون: مقتل 6 أشخاص فى غارة جوية على مستشفى بمحافظة درعا

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ناشطون سوريون: مقتل 6 أشخاص فى غارة جوية على مستشفى بمحافظة درعا ناشطون سوريون: مقتل 6 أشخاص فى غارة جوية على مستشفى بمحافظة درعا
أفاد ناشطون سوريون، اليوم الأحد، بمقتل 6 أشخاص فى غارة جوية استهدفت مستشفى فى محافظة درعا جنوبى البلاد.

وأوضحت لجان التنسيق المحلية حسبما ذكرت (إيه بى سي) الأمريكية أن الغارة استهدفت مستشفى فى مدينة جاسم الخاضعة لسيطرة المعارضة والواقعة على بعد 57 كيلومترا جنوب العاصمة دمشق، حيث تعرض المستشفى لأضرار وخرج عن الخدمة نتيجة للغارة الجوية التى شنها الطيران الحكومى بالمدينة.

وفى السياق ذاته، صرح المرصد السورى لحقوق الإنسان (ومقره بريطانيا) بأن استهداف المستشفى أدى إلى مقتل صيدلى وخروج المستشفى عن الخدمة.

يذكر أن المستشفيات تتعرض للاستهداف بشكل منتظم خلال الحرب الأهلية السورية، حيث أعلنت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أن 90% من الهجمات على المنشآت الطبية فى سوريا نفذتها القوات الحكومية أو المليشيات الموالية لها.

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