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انفجاران فى عدن ومقتل قائد المقاومة فى مديرية لودر

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انفجاران فى عدن ومقتل قائد المقاومة فى مديرية لودر انفجاران فى عدن ومقتل قائد المقاومة فى مديرية لودر
قتل صالح عيدروس الجفرى القيادى البارز فى اللجان الشعبية بمديرية لودر بمحافظة أبين بعد ظهر اليوم إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية كان بها مع عدد من مرافقيه بحى الاحمدى بخور مكسر بعدن .
>وذكر موقع هنا عدن أنه تم نقل عيدروس الى المستشفى الا أنه توفى بسبب شدة الإصابات التى لحقت به جراء الانفجار .

وأوضحت مصادر قريبة من قائد المقاومة بأبين أن سائق السيارة قتل فى الحادث كما أصيب عدد ممن كانوا بالسيارة وأشاروا الى أن العبوة كانت مزروعة بالسيارة وفجرت عن بعد .

يذكر أن محافظة أبين تبعد حوالى 55 كيلومترا شرق عدن .

وهذا هو حادث التفجير الثانى الذى تشهده مدينة عدن اليوم وكان الأول تفجير سيارة مفخخة ظهر اليوم فى تقاطع منطقة كالتكس بعدن أثناء مرور مدرعات امارتية تابعة لقوات التحاف بدون وقوع خسائر .

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