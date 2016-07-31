مؤسسة النفط الليبية ترحب بإعادة الفتح "غير المشروطة" للمرافئ

قالت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا اليوم الأحد، إنها ترحب بإعادة الفتح "غير المشروطة" للمرافئ النفطية المغلقة عقب اتفاق بين حكومة الوفاق الوطنى التى تدعمها الأمم المتحدة وحرس المنشآت النفطية.

ورحبت المؤسسة أيضا بتمويل جديد من الحكومة قالت إنه سيساعدها على زيادة الإنتاج 150 ألف برميل يوميا فى غضون أسبوعين. وقالت المؤسسة فى بيان إنها تطمح إلى زيادة الإنتاج تدريجيا للوصول به إلى 900 ألف برميل يوميا بنهاية العام.

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