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مستشار وزير السياحة: الوزارة وافقت على زيادة أسعار برامج الحج 10%

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مستشار وزير السياحة: الوزارة وافقت على زيادة أسعار برامج الحج 10% مستشار وزير السياحة: الوزارة وافقت على زيادة أسعار برامج الحج 10%
أكد الدكتور خالد المناوى، مستشار وزير السياحة لشئون الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن يحيى راشد وزير السياحة، وافق على زيادة برامج الحج السياحى لعام 1437 هـ لكافة المستويات بنسبة 10 %.

وقال المناوى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة العليا للحج والعمرة ألزمت الشركات المنظمة لرحلات الحج هذا العام، بعدم الاستبدالات إلا فى الحالات المنصوص عليها بالضوابط المنظمة لرحلات الحج، والتى تم اعتمادها من وزير السياحة.

وكانت وزارة السياحة أعلنت عن أسعار رحلات الحج السياحى، وفقاً للضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج هذا العام التى اعتمدها وزير السياحة، يحيى راشد، وبلغ سعر برنامج مستوى 5 نجوم صف أول 59 ألف جنيه، فيما بلغ سعر برنامج مستوى 4 نجوم صف أول 47 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران، كما خصصت الوزارة 10 فرص حج للمستوى 4 و5 نجوم.

وحددت الضوابط سعر برنامج الحج الاقتصادى طيران تحسين 3 نجوم بمبلغ 27 ألف جنيه، بدون تذكرة الطيران، فيما بلغ سعر برنامج البرى 26 ألف جنيه تحسين 3 نجوم، كما خصصت الوزارة 19 ألف تأشيرة حج للمستويين الاقتصادى والبرى.


>اللجنة العليا للحج والعمرة توافق على زيادة أسعار برامج الحج السياحى

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مصر 365

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