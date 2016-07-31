فضيحة جديدة لدونالد ترامب.. نيويورك بوست تنشر صورا عارية لزوجته ميلانيا

يبدو أن الأسبوع الجارى هو الأسوأ للمرشح الجمهورى للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب ، فبعد خطاب نارى وبخ فيه والد جندى أمريكى مسلم، نشرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، صورا فاضحة لميلانيا ترامب، التى ربما تصبح السيدة الأولى للولايات المتحدة.

وتهكمت الصحيفة فى عددها، الأحد، على تصريحات ترامب بأن زوجته، السلوفانية الأصل، سوف تصبح "سيدة أولى نموذجية" ونشرت مجموعة من الصور الفاضحة لميلانيا وقت أن كانت تعمل عارضة.

وقالت أن قبل عقود من وقوفها على منصة المؤتمر العام للحزب الجمهورى، ظهرت ميلانيا، عارية تماما فى صورة على مجلة للرجال، ووفقا للمصور الفرنسى، آليه دو باسفيل، الذى ألتقط الصور فإن ميلانيا ظهرت عام 1995، حيث كان عمرها 25 عاما، فى جلسة تصوير عارية تماما.

وحصلت نيويورك بوست على صور حصرية لجلسة التصوير القديمة، لم يتم نشرها من قبل، وقال المصور الفرنسى إن ميلانيا كانت عارضة ماهرة وأدت جلسة التصوير بكفاءة ولم تبد أى شعور بعدم الإرتياح من ظهورها عارية.

وظهرت الصور الجنسية لميلانيا لأول مرة فى يناير عام 1996 فى مجلة ماكس، الفرنسية للرجال، والتى توقفت عن الصدور منذ عام 2006. وبالنسبة للمصور فإن هذه الجلسة من التصوير كانت ملهمة ويقول "أعتقد أنه من الهام أن نظهر جمال وحرية المرأة، وأنا فخور للغاية بهذه الصور لأنها أحتفت بجمال ميلانيا".

ماذا تعرف عن ميلانيا ترامب المهاجرة السلوفينية على أعتاب البيت الأبيض؟