تقرير في الجول - ما الذي يضيفه أومتيتي لبرشلونة؟

تعد صفقة ضم الفرنسي صامويل أومتيتي من أفضل الصفقات التي قام بها برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية وتكشف الأرقام ما يستطيع اللاعب تقديمه في الموسم المقبل.

في البداية أومتيتي يعرف أن حجز مكانا أساسيا في ظل تواجد الثنائي خافيير ماسكيرانو وجيرارد بيكيه سيكون أمرا صعبا للغاية، لكن عليه أن يقاتل فكيف يضيف الدولي الفرنسي لبرشلونة؟

البديل القوي

في ظل تقدم جيرمي ماثيو في السن، إضافة إلى أنه لم يكن البديل الأقوى، ماثيو غاب عن برشلونة في الفترة من بداية شهر أبريل الماضي وحتى نهاية الموسم للإصابة إضافة إلى أن مشاركاته لم تكن الأفضل دوما، غاب جيرمي عن مباريات قوية للفريق الكتالوني بسبب الإصابة وبالتالي كان الفريق ليعاني من مشكلة كبيرة إن أصيب أحد عناصره الأساسية.

لم يكن توماس فيرمايلين بأفضل حال من زميله، إذ أنه غاب عن برشلونة في معظم فترات الموسم المنصرم بسبب الإصابة، ولم يشارك في الدوري الإسباني سوى في 10 مباريات فقط.

بجانب تقدم خافيير ماسكيرانو في السن فقد أصبح في الـ32 من عمره، وفي حال ثبت أومتيتي أقدامه فإنه قد يحصل على فرصة لإثبات أنه لم يأت برشلونة من أجل مقاعد البدلاء.

أومتيتي سيشكل إضافة قوية في هذا الجانب، خاصة وأن ليون خسر في غيابه بالموسم الماضي في الدوري الفرنسي 5 مباريات وتعادل في مباراة.

أين هو من بين الذين كانوا مرشحين للانضمام لبرشلونة؟

رشحت تقارير صحفية إيمريك لابورتي مدافع أتليتك بلباو وماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان وإريك بايي لاعب مانشستر يونايتد حاليا بالانضمام إلى برشلونة إلا أن الأول والثاني لم يرحلا والأخير ترك فياريال ليلعب للشياطين الحمر.

أومتيتي يعد الأفضل في جانب فوزه بـ36 اعتراضا من أصل 65 قام بهم وارتكب 27 خطأ، كما فاز بـ15 من أصل 20 مراوغة، وكذلك يفوز بـ72% من الكرات الهوائية.

لابورتي فاز بـ36 اعتراضا من أصل 84 قام بهم، وارتكب 27 خطأ، وفاز بـ11 من أصل 18 مراوغة قام بها، كما فاز بـ70% من الكرات الهوائية التي التحم بها.

أما بايي ففاز بـ32 من أصل 67 اعتراضا قام بهم، وارتكب 34 خطأ وفاز بـ15 من أصل 16 مراوغة قام بهم كما فاز بـ54% من الكرات الهوائية التي اشترك بها.

على الجانب الأخر ظهر ماركينيوس أضعفهم ربما، بالفوز بـ32 اعتراضا من أصل 66 قام بهم، وارتكب 19 خطأ كما فاز بخمسة مراوغات من أصل 5 نفذهم ويفوز بـ51% من الكرات الهوائية التي يشترك بها.

تحدث عنه هوبيرت فورنييه مدربه السابق في ليون فيما يخص ثبات مستواه قائلا:"صامويل إن استمر بنفس مستواه المرتفع الذي يقدمه في المباريات لوقت أطول سيغير كل شيء، سيصبح في منتخب فرنسا وقد يلفت الأنظار أكثر، لا تعرف أبدا ما سيحدث".

فيما بعد شارك أومتيتي مع منتخب فرنسا في بطولة يورو 2016 وأعجب ديديه ديشامب مدرب المنتخب بقدراته، إضافة إلى انتقاله إلى برشلونة وحاليا لديه الفرصة ليحجز مكانا أساسيا بناء على قدراته.