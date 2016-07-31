تقرير في الجول - ما الإضافة التي يقدمها جاميرو لأتليتكو مدريد

أعلن أتليتكو مدريد عن ضمه للمهاجم الفرنسي كيفين جاميرو قادما من اشبيليه ب32 مليون يورو وذلك من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق. فكيف يفيد الفريق؟

مهاجم جديد ينضم إلى كتيبة المدرب ديجو سيميوني من أجل مواصلة المنافسة على البطولات والعودة مرة أخرى إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وذلك بعد أن قدم جاميرو موسما مميزا في إسبانيا العام الماضي.

جاميرو سيضيف إلى أتليتكو مدريد مهاجما مميزا، وسيعوض فيرناندو توريس الذي وإن كان استعاد بعضا من مستواه المعهود الموسم الماضي إلا أنه لا يمكن مقارنته بجاميرو صاحب الـ29 هدف الموسم الماضي.

قناص فرنسي قصير قادر على هز الشباك من أنصاف الفرص بجانب قدرته على أن يكون محطة لعب بفضل قوته البدنية ومساعدة زملائه بصناعة الأهداف وفتح الطريق لهم ولكن يعاب عليه فقط ضعفه في الكرات الرأسية نظرا لقصر قامته "178 سم".

المهاجم صاحب الـ29 عاما بدأ مسيرته في ستراسبورج الفرنسي قبل أن ينتقل إلى لوريان حيث تألق وجذب أنظار باريس سان جيرمان الذي نجح في ضمه في 2011.

جاميرو لم يكن خيارا رئيسيا للفريق الباريسي خصوصا مع وصول إدينسون كافاني وزلاتان إبراهيموفيتش ولكنه رغم ذلك سجل 23 هدفا في 77 مباراة لعبهم خلال موسمين بقميص فريق العاصمة الباريسية.

إمكانات جاميرو التهديفية جعلت إشبيليه يتعاقد مع اللاعب بـ10 مليون يورو ورغم تعرضه لإصابة في أول تدريب له مع الفريق إلا أن ذلك لم يمنعه من العودة وتسجيل 21 هدفا في 49 لقاء إضافة إلى تسجيله لركلة الجزاء الحاسمة في نهائي اليوروبا ليج أمام بنفيكا في أول مواسمه.

الموسم قبل الماضي لم يكن جيدا للاعب فلم يسجل سوى 17 هدفا في 44 مباراة ولكن الموسم الماضي كان الأبرز والأميز للاعب في مسيرته الكروية كلها.

جاميرو سجل 29 هدفا في 52 مباراة إضافة إلى صناعته لـ7 أهداف لزملائه ليقودهم إلى الفوز وتحقيق لقب اليوروبا ليج للعام الثالث على التوالي، وسجل هدفا في ليفربول في النهائي.

وإجمالا لعب جاميرو في مسيرته 405 مباراة سجل خلالهم 164 هدفا وصنع 43 هدفا لزملائه في كل الفرق التي لعب لها.