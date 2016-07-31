موظفة بريد تستولى على أرصدة أهالى قرية العصلوجى فى الشرقية

تجمهر أهالى قرية العصلوجى بمركز الزقازيق فى محافظة الشرقية، أمام مكتب بريد القرية بعد اكتشافهم استيلاء موظفة بالمكتب على أرصدة المودعين من أهل القرية، وانتقلت أجهزة الشرطة ورجال المباحث بمركز الزقازيق، ومفتشين من البريد إلى مكتب العصلوجى.

وقال أحمد دعبس موظف بالقطاع الخاص، وأحد الأهالى، إن زوجته توجهت لإضافة الفوائد على دفتر التوفير، فاكتشفت غياب الموظفة وبقيام زميلتها بمراجعة الحساب أكدت أن الرصيد صفر، الأمر الذى انتشر بسرعة بين الأهالى الذين تجمعوا لمعرفة أرصدتهم، خاصة أن عددا كبيرا يترك الدفتر لدى الموظفة المتهمة كأمانة ويرسل لها المبالغ الخاصة لإيداعه فيه.

وقال مصدر مسئول ببريد الشرقية لـ"اليوم السابع" إنه تم تشكيل لجنة جرد عاجلة، والتى تقوم بمتابعة جميع الأرصدة المسجلة، ذلك تحت إشراف اللواء هشام خطاب مدير المباحث الشرقية وإدارة الهيئة العامة للبريد، والتى رصدت قيام الموظفة بسحب مبالغ من أرصدة 3 دفاتر وردها مرة أخرى، وعدم وجود رصيد فى دفتر آخر، وأضاف المصدر أنه جار الجرد لمعرفة باقى الأرصدة وحجم المبالغ المسحوبة.



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