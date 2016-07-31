بالصور.. طفل أيرلندى يولد بعيب خلقى بخروج أمعائه خارج البطن

فى حالة نادرة ولد الطفل "جاك" بفتحة فى بطنه أخرجت أمعاءه للخارج وهو عيب خلقى عبارة عن عدم اكتمال جدار المعدة، وهو ما جعل الأطباء يقومون بالتفاف غطاء بلاستيكى مطاط حول معدة الطفل لمنع وصول البكتيريا أو الإصابة بالأمراض بسبب فتحة البطن.

نقل الموقع البريطانى "ديلى ميل" رحلة "جاك" مع العيب الخلقى، حيث قالت والدته: "أخبرنى الطبيب فى الأسبوع الـ20 بالعيب الخلقى الذى سيولد به طفلى بعد أن ظهر أثناء متابعة حالتى بالسونار، وهو عدم اكتمال تكوين المعدة وهو ما أدى إلى خروج الأمعاء والمثانة خارج البطن، ولم أكن أعلم كيف سأتعامل معه وما هو مصيره بعد الولادة؟".

وتابعت والدة "جاك" التى تسكن فى مدينة "وترفورد" بأيرلندا، قائلة: "جاء يوم الولادة وعند سماعى لصوت بكاءه شعرت بالارتياح وتأكدت أن هناك أمل كبير فى إعادة الحياة بشكل طبيعى له فيما بعد، خاصة مع تصرف الأطباء بلف معدته بالشريط البلاستيكى المطاط لحمايته من الأمراض التى قد تصل إليه بسبب البكتيريا والميكروبات التى قد تصل إليه بسبب خروج أمعائه خارج البطن".

وأضافت: "لحسن الحظ كان الجراحون قادرين على إدراج كافة الأجهزة اللازمة لحماية طفلى من أى مضاعفات، ونقل مباشرة إلى العناية المركزة، وهنا كنت أخشى عدم رؤيته مرة أخرى، وانتقل إلى غرفة العملية بعدها، استطاع الجراحون فى أول عملية له من وضع ثلثى أمعاءه فى مكانها الطبيعى مرة أخرى، ثم العملية الثانية تمكنوا من إعادة باقى أعضائه إلى الداخل".

وأشارت والدة "جاك" إلى أن طفلها مكث 3 أشهر فى المستشفى حتى اكتمال علاجه وهو الآن فى منزله ليعيش كطفل طبيعى بفضل سرعة إنقاذ الأطباء له.

بالصور.. بريطانية تلد فى الحمام بسبب خطأ طبى