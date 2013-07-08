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بالصور..فرقة بداية المسرحية بجامعة الفيوم تحتفل بخريجى الثانوية العامة

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بالصور..فرقة بداية المسرحية بجامعة الفيوم تحتفل بخريجى الثانوية العامة بالصور..فرقة بداية المسرحية بجامعة الفيوم تحتفل بخريجى الثانوية العامة

أقامت فرقة بداية للفنون المسرحية بجامعة الفيوم اليوم، حفل تخرج الثانوية العامة للعام 2013 الذى تنظمها الفرقة للعام الثانى على التوالى، بالتعاون مع نقابة المعلمين بالفيوم.

حضر الحفل الدكتور خالد إسماعيل حمزة نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد محمد عطا لله منسق عام الأنشطة بالجامعة والدكتورة سناء هارون عميد كلية رياض الأطفال سابقا ومحمد حتيتة نقيب المعلمين بالفيوم ومحمد خالد حسنى رئيس مجلس إدارة فرقة بداية وأحمد محمد روبى رئيس اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة الفيوم وأحمد صلاح رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة الفيوم، ولفيف من مديرى المدارس والمدرسين.

ويهدف الحفل إلى تكريم طلاب اتحادات المدارس وتكريم طلاب النشاط الثقافى والفنى. وبدأ بكلمة نقيب المعلمين بالفيوم التى رحب فيها بالضيوف وأشار خالد حمزة نائب رئيس جامعة الفيوم فى كلمته إلى كليات جامعة الفيوم وما تقدمه الجامعة وما يميزها عن باقى جامعات .

وقام مدير الفرقة ونقيب المعلمين بإهداء درعين تذكاريين للفرقة وتم تكريم مديرى المدارس والمدرسين الذين لهم علاقة بالأنشطة الطلابية وتكريم 200 طالب وطالبة من طلاب النشاط.

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