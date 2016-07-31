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المبعوث الأمريكى لدى ليبيا يطالب المسؤولين الليبيين بالعمل سويا من أجل البلاد

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المبعوث الأمريكى لدى ليبيا يطالب المسؤولين الليبيين بالعمل سويا من أجل البلاد المبعوث الأمريكى لدى ليبيا يطالب المسؤولين الليبيين بالعمل سويا من أجل البلاد
طالب المبعوث الأمريكى إلى ليبيا، جوناثان واينر، المسؤولين الليبيين بالعمل معًا من أجل البلاد وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، قائلا إن المجتمع الدولى يحثهم على ذلك.

جاء ذلك فى تغريدة مقتضبة على موقع تويتر اليوم ، الأحد، للمبعوث الأمريكى لدى ليبيا جوناثان واينر.
>وكان واينر طالب المسؤولين الليبيين فى تصريح على حسابه الرسمى بـتويتر الجمعة بإطلاع الليبيين على كل ما يخص النفط الليبي، مضيفًا أن ذلك من حقوق الشعب الليبي، وأن من حق الجميع الاستفادة من العائدات النفطية.

واعتبر واينر فى تصريحات سابقة أن معرقلى الاتفاق السياسى فى ليبيا هم الأخطر على مستقبل البلاد.

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مصر 365