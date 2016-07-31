صحيفة سعودية تكشف تفاصيل محاولة اغتيال عمدة جزيرة "تاروت" بالمملكة

كشفت صحيفة "سبق" السعودى تفاصيل الاعتداء على عمدة جزيرة تاروت عبد الحليم آل كيدار مساء أمس السبت بعد أن تعرض لـ14 رصاصة كادت تودى بحياته.

وروى "آل كيدار" تفاصيل الحادث بأن مجموعة إرهابية حاولت قتله ولكن قدرة الله حالت بينه وبينهم، مضيفا: "عند خروجى من منزلى اعترضتنى سيارة بها 4 أشخاص ملثمين وقاموا باعتراض سيارتى من الأمام مع صدمها ودفعها للخلف وقاموا بإطلاق النار على وأنا داخل السيارة."

وأضاف آل كيدار: أطلقوا على 14 طلقة إحداها أصابتنى فى الصدر والأخرى فى الفخذ إضافة لبعض الشظايا التى أصابتنى فى الوجه وهم يرددون كلمات أثناء إطلاق النار، منها "اقتلوه هو وأهله"، "هذا عميل للأمن"، ورغم إصابتى إلا أننى قدت سيارتى بنفسى لجمعية تاروت وأنا مصاب وعلى الفور قام الإخوة فى الجمعية بنقلى للمستشفى وبعد الكشف والفحوصات جاء أمر بنقلى لمستشفى الأمن العام.

وقال آل كيدار:إصابتى شرف وعزة وكرامة ولن تزيدنى إلا قوة للدفاع عن هذا الوطن والوقوف مع ولاة الأمر ورجال الأمن والشعب السعودى.

من جانب آخر قام الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية بزيارة عمدة تاروت عبد الحليم آل كيدار واطمأن على صحته ونقل له تحيات خادم الخرمين الشريفين وولى عهده ولى ولى عهده.

وقال إن أبناء الشعب السعودى يد واحدة للحفاظ على أمن هذا الوطن وعلى شعبه، مؤكدا أن الجهات الأمنية تبذل جهدها ليتم إلقاء القبض على هذه الفئة وسينالون عقابهم.

نجاة عمدة جزيرة تاروت السعودية من محاولة اغتيال