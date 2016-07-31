العاهل الاردني يكرم عسكريين قبضا على منفذ هجوم استهدف دائرة للمخابرات

كرم العاهل الاردنى الملك عبد الله الثانى الاحد عسكريين اردنيين كانا قبضا على منفذ هجوم على مكتب للمخابرات فى البقعة شمال عمان الشهر الماضى اوقع خمسة قتلى من رجال المخابرات الاردنية، بحسب ما ذكر بيان صادر عن الديوان الملكي.

وقال البيان ان "الملك عبد الله الثانى القائد الأعلى للقوات المسلحة أنعم على النقيب فيصل العدوان، والرقيب أحمد العدوان، بوسام الشجاعة والانقاذ من الدرجة الثانية، تقديرا لصفاتهما البطولية، وجهودهما الكبيرة فى إلقاء القبض على الارهابي، منفذ الاعتداء الجبان على مكتب مخابرات البقعة فى شهر(يونيو) الماضي".

وبحسب البيان فقد "أعرب الملك عبد الله خلال استقباله البطلين العدوان وأسرتيهما وذويهما اليوم الأحد فى قصر الحسينية، عن اعتزازه الكبير بالعمل البطولى الذى قاما به، وما تميزا به من تضحية وشجاعة وإقدام وتفان، هى محط تقدير وفخر جميع الأردنيين".

ونقل البيان عن الملك قوله "لقد جسدتم بعملكم الشجاع المعنى الحقيقى للجندية والمواطنة الواعية، وما قدمتموه من نموذج مشرّف يؤكد تلاحم أبناء شعبنا، ووعيهم وحرصهم على أمن الأردن، وهو مصدر إلهام لجميع الأردنيين، وامتداد لبطولاتهم المستمرة".

واكد ان "الأردن لا يثنيه أى اعتداء إرهابى جبان، بل يزيده إصراراً على محاربة قوى الشر والضلال، التى لا مكان لها ولأفكارها بين الأردنيين، وهم جميعا فى خندق الدفاع عن وطنهم وأمتهم، ودينهم الحنيف، وقيمه النبيلة".

واضاف ان "هيبة الأردن وأمنه ووحدة شعبه لن ينال منها أى كان، وبعزيمة الأردنيين والأردنيات، وشجاعة أبطال القوات المسلحة والأجهزة الأمنية سيبقى الوطن منيعا صامدا فى وجه كل التحديات".

وكان النقيب فيصل العدوان والرقيب أحمد العدوان قد ساهما فى إلقاء القبض على منفذ الهجوم على مكتب مخابرات البقعة، بعدما اشتبها به فى أحد مساجد منطقة السليحى فى محافظة البلقاء شمال غرب.

وتعرض الرقيب أحمد العدوان، خلال عملية القاء القبض لاصابات خطيرة إدخلته إلى المستشفى حيث خضع لعدد من العمليات الجراحية.

وقتل خمسة من رجال المخابرات الاردنية هم خفير وعامل مقسم وثلاثة ضباط صف من حرس المكتب فى الهجوم الذى وقع على مكتب تابع لدائرة المخابرات فى البقعة شمال عمان فى السابع من الشهر الماضي.

واعلنت الحكومة الاردنية فى اليوم نفسه اعتقال منفذ الهجوم وهو شاب اردنى فى العشرينات من العمر.

>ومن المتوقع ان تصدر محكمة امن الدولة الخميس المقبل حكمها على منفذ الهجوم.

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